Пандемия COVID-18: в Украине - свыше 8 тысяч случаев

По состоянию на утро субботы, 25 апреля, в Украине подтверждено 8125 случаев заболевания Covid-19, при этом из ранее заболевших количество выздоровевших достигло 782, а скончавшихся - 201.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья (ЦОЗ) Министерства здравоохранения Украины.
"В течение 24 апреля получено 478 сообщений о новых подтвержденных случаях. ... В результате осложнений, вызванных болезнью, умер 201 человек, из них 105 мужчин и 96 женщин. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%)", - сообщается на странице ЦОЗ в Facebook в субботу утром.
Ранее сообщалось, что по состоянию на 24 апреля в Украине было подтверждено 7647 случаев коронавирусной инфекции, количество выздоровевших пациентов (601) превышало количество летальных случаев (193).
Таким образом, за минувшие сутки количество летальных случаев возросло на 8, количество случаев выздоровления - на 181.
По состоянию на утро 24 апреля в Украине было подтверждено 477 случаев заболевания за сутки. 23 апреля сообщалось о рекордном количестве случаев Covid-19 – 578. 22 апреля сообщалось о 467 случаях, 21 апреля – 415, 20 апреля – 261, 19 апреля – 343, 18 апреля – 444, 17 апреля – 501, 16 апреля – 397, 15 апреля – 392, 14 апреля – 270, 13 апреля – 325, 12 апреля – 266, 11 апреля – 308. При этом с 11 апреля количество выздоровевших превышает количество умерших от Covid-19 и разрыв продолжает увеличиваться.
Всего в Украине коронавирусная болезнь обнаружена:
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией ЦОЗ, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 25 апреля получено 1451 сообщение о подозрении на Covid-19. Всего с начала года получено 23969 сообщений о подозрении на Covid-19.
На амбулаторном лечении 5498 пациентов, из них 433 ребенка и 1301 медработник. Всего госпитализированы 2627 человек, из них 112 детей и 273 медика. На аппарате искусственной вентиляции легких находится 104 человека, в том числе один ребенок.
В целом 782 человека уже выздоровели, из них 145 медиков, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.