За сутки в мире почти 83 тыс человек заразились коронавирусом

Новости Украины:По состоянию на 6:00 субботы общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом, в мире составляет 195 920 человека.

По состоянию на 6:00 субботы общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 195 920 человека. В свою очередь, выздоровели 781 382 человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).

Больше всего в мире смертей зафиксировано в США — 51 017 человек, в Италии — 25 969 человек, в Испании — 22 524, Франции — 22 278 и Великобритании — 19 566. В Китае в целом — 4636 умерших, за последние 7 дней изменений нет.

Всего в мире 2 790 986 инфицированных, что свидетельствует о том, что за 24 часа в мире подтвердили 82 516 случаев COVID-19, если сравнивать с тем же временем за 24 апреля.

Странами с наиболее быстрым распространением коронавируса остаются США (890 524), Испания (219 764), Италия (192 994), Франция (159 495), Германия (154 545) Великобритания (144 635) и Турция (104 912). Чуть позади идет Иран (88 194), который в ночь на 23 апреля обошел Китай (83 885) по количеству инфицированных.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 7647 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 193 — летальные.

В частности, 22 апреля Кабмин продлил карантин на территории страны до 11 мая включительно.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Позже глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.

В свою очередь, в конце марта руководительница МВФ Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика вошла в рецессию. Позже, в отчете организации за 14 апреля МВФ заявил, что мировую экономику ждет худший год со времен Великой депрессии.