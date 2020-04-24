Скачать
Пятница, 24.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Коронавирус в Киеве: за сутки заболели еще 63 человека, в том числе, 3 медика
Коронавирус в Киеве: за сутки заболели еще 63 человека
В Минздраве рассказали, как планируют выходить из карантина
В Минздраве рассказали, как планируют выходить из карантина
Два клуба АПЛ сделали запрос по игроку Шахтера
Два клуба АПЛ сделали запрос по игроку Шахтера
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 25 апреля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 25 апреля

Карта коронавируса в Украине и мире 24 апреля: как распространяется Covid-19 (Онлайн)

Смотрите фото (5)
Карта коронавируса в Украине и мире 24 апреля: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
11:58 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины:Интерактивная карта с последними данными о распространении коронавируса Covid-19 в Украине и мире.

 

Коронавирус в Украине

В Украине за 24 апреля 97 человек вылечились от коронавируса COVID-19

Всего с начала пандемии выздоровел 601 украинец. Накануне сообщалось о 504 выписанных из больниц.

При этом число лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 7647. За сутки их число выросло на 477. В то время как вчера был зафиксирован рекорд – 578 человек.

С начала пандемии скончались 193 пациента с коронавирусом. За сутки умерли шесть человек. Ранее два дня подряд сообщалось о 13 жертвах.

Заражение коронавирусом по областям Украины на 24.04.2020

 Ранее сообщалось, что по состоянию на 9:00 23 апреля в Украине было 7 тысяч 170 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, количество выздоровевших пациентов (504) превышало количество летальных случаев (187). Таким образом, за минувшие сутки количество летальных случаев возросло на 6, количество случаев выздоровления - на 97.

По состоянию на утро 23 апреля в Украине было подтверждено рекордное количество как случаев заболевания Covid-19 – 578. 22 апреля сообщалось о 467 случаях заболевания за предшествовавшие сутки, 21 апреля – 415, 20 апреля – 261, 19 апреля – 343, 18 апреля – 444, 17 апреля – 501, 16 апреля – 397, 15 апреля – 392, 14 апреля – 270, 13 апреля – 325, 12 апреля – 266, 11 апреля – 308, на утро 10 апреля – 311. При этом с 11 апреля количество выздоровевших превышает количество умерших от Covid-19 и разрыв продолжает увеличиваться.

Напомним, что в Минздраве опасаются возможной вспышки коронавируса на 5-10 день после Пасхи.  Это произойдет из-за того, что многие украинцы пренебрегли карантином и пошли в церкви на Пасху.

Кабинет министров Украины решил продлить карантин в связи с коронавирусом до 11 мая. Выход из карантина будет происходить в пять этапов, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

Коронавирус в мире

Количество заболевших коронавирусом в мире превысило 2,7 млн человек. Зарегистрировано почти 191 000 летальных исходов, из них около 49 000 - в США.

Выздоровели 738 486 человек, говорится в данных онлайн-карты распространения коронавируса от Университета Джона Хопкинса, который собирает информацию о заболевших COVID-19 из официальных источников разных стран.

США находятся на первом месте по заболеваемости - там коронавирус подтвержден у 869,1 тыс. человек. В Испании заболели более 213 000, в Италии - свыше 189 000. Во Франции подтвердилсь почти 160 000 случаев заболевания, а в Германии - более 153,1 тыс.

На втором месте после США по смертности от COVID-1 - Италия (25 549 летальных случаев). В Испании умерли более 22 000, во Франции - почти 22 000, в Великобритании - свыше 18 000.

Рекордсменом по количеству тех, кто поборол коронавирус, является Германия (103 300). В Испании вылечились почти 90 000 человек, в США - свыше 80 000, а в Китае - почти 78 000.

Заражение коронавирусом по разным странам на 24.04.2020

Сведения по странам обновляются один раз в сутки, поэтому сводные данные по ним могут немного отличаться от приведенных ниже текущих данных, которые обновляются несколько раз в течение суток.

Как сообщалось, во Всемирной организации здравоохранения считают, что борьба с коронавирусом COVID-19 и его распространением во всем мире затянется надолго. А потому, чтобы избежать повторных возгораний, выходить с карантина нужно взвешенно и постепенно.

ВОЗ сообщила о возможном повторном заболевании коронавирусом нового типа COVID-19 у тех, кто успешно вылечился от болезни.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не может заниматься созданием вакцины от коронавируса в ближайшие 12 месяцев, пока в мире появляются новые очаги заражения.

В ВОЗ отметили, что на данном этапе невозможно определить точный источник коронавируса.

Напомним, коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19 впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 200 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Читайте также:

Симптомы коронавируса - как отличить от гриппа или простуды

Лечение коронавируса: какие препараты используют при COVID-19 в Украине и мире

Коронавирус: как меняются симптомы изо дня в день (Инфографика)

ВОЗ рекомендует: как сделать антисептик в домашних условиях

Пандемия COVID-19: лекарства от коронавируса нет, но что известно о разработке вакцины

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (5)

Все по теме:

Эпидемия, ВОЗ, Пандемия, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Коронавирус в мире, Коронавирусная инфекция, Вирус SARS-CoV-2, Карта распространения коронавируса.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Узнайте, какой у Вас характер с помощью увлекательного теста
02 Немецкие ученые сделали открытие о передаче COVID-19
03 Оккупированный Москвой Крым: МИД РФ вернул ноты Украины
04 В Украине выявили 477 новых случаев заболевания коронавирусом
05 Итоги дня 23 апреля: COVID-19 и ситуация с пожарами в Украине, особенности ВНО 2020
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Киев снова оказался на первом месте по загрязненности воздуха в мире
Киев снова оказался на первом месте по загрязненности воздуха в мире
Нафтогаз снижает цены на газ для промышленности
Нафтогаз снижает цены на газ для промышленности
Карта коронавируса в Украине и мире 24 апреля: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
Карта распространения коронавируса в Украине и мире
Мишель Обама обнародовала фото со своей 82-летней мамой
Мишель Обама обнародовала фото со своей 82-летней мамой
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь