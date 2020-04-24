Карта коронавируса в Украине и мире 24 апреля: как распространяется Covid-19 (Онлайн)

Новости Украины:Интерактивная карта с последними данными о распространении коронавируса Covid-19 в Украине и мире.

Коронавирус в Украине

В Украине за 24 апреля 97 человек вылечились от коронавируса COVID-19.

Всего с начала пандемии выздоровел 601 украинец. Накануне сообщалось о 504 выписанных из больниц.

При этом число лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 7647. За сутки их число выросло на 477. В то время как вчера был зафиксирован рекорд – 578 человек.

С начала пандемии скончались 193 пациента с коронавирусом. За сутки умерли шесть человек. Ранее два дня подряд сообщалось о 13 жертвах.

Заражение коронавирусом по областям Украины на 24.04.2020

Ранее сообщалось, что по состоянию на 9:00 23 апреля в Украине было 7 тысяч 170 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, количество выздоровевших пациентов (504) превышало количество летальных случаев (187). Таким образом, за минувшие сутки количество летальных случаев возросло на 6, количество случаев выздоровления - на 97.

По состоянию на утро 23 апреля в Украине было подтверждено рекордное количество как случаев заболевания Covid-19 – 578. 22 апреля сообщалось о 467 случаях заболевания за предшествовавшие сутки, 21 апреля – 415, 20 апреля – 261, 19 апреля – 343, 18 апреля – 444, 17 апреля – 501, 16 апреля – 397, 15 апреля – 392, 14 апреля – 270, 13 апреля – 325, 12 апреля – 266, 11 апреля – 308, на утро 10 апреля – 311. При этом с 11 апреля количество выздоровевших превышает количество умерших от Covid-19 и разрыв продолжает увеличиваться.

Напомним, что в Минздраве опасаются возможной вспышки коронавируса на 5-10 день после Пасхи. Это произойдет из-за того, что многие украинцы пренебрегли карантином и пошли в церкви на Пасху.

Кабинет министров Украины решил продлить карантин в связи с коронавирусом до 11 мая. Выход из карантина будет происходить в пять этапов, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

Коронавирус в мире

Количество заболевших коронавирусом в мире превысило 2,7 млн человек. Зарегистрировано почти 191 000 летальных исходов, из них около 49 000 - в США.

Выздоровели 738 486 человек, говорится в данных онлайн-карты распространения коронавируса от Университета Джона Хопкинса, который собирает информацию о заболевших COVID-19 из официальных источников разных стран.

США находятся на первом месте по заболеваемости - там коронавирус подтвержден у 869,1 тыс. человек. В Испании заболели более 213 000, в Италии - свыше 189 000. Во Франции подтвердилсь почти 160 000 случаев заболевания, а в Германии - более 153,1 тыс.

На втором месте после США по смертности от COVID-1 - Италия (25 549 летальных случаев). В Испании умерли более 22 000, во Франции - почти 22 000, в Великобритании - свыше 18 000.

Рекордсменом по количеству тех, кто поборол коронавирус, является Германия (103 300). В Испании вылечились почти 90 000 человек, в США - свыше 80 000, а в Китае - почти 78 000.

Заражение коронавирусом по разным странам на 24.04.2020

Сведения по странам обновляются один раз в сутки, поэтому сводные данные по ним могут немного отличаться от приведенных ниже текущих данных, которые обновляются несколько раз в течение суток.

Как сообщалось, во Всемирной организации здравоохранения считают, что борьба с коронавирусом COVID-19 и его распространением во всем мире затянется надолго. А потому, чтобы избежать повторных возгораний, выходить с карантина нужно взвешенно и постепенно.

ВОЗ сообщила о возможном повторном заболевании коронавирусом нового типа COVID-19 у тех, кто успешно вылечился от болезни.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не может заниматься созданием вакцины от коронавируса в ближайшие 12 месяцев, пока в мире появляются новые очаги заражения.

В ВОЗ отметили, что на данном этапе невозможно определить точный источник коронавируса.

Напомним, коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19 впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 200 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

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