Мировая пандемия: США по-прежнему на первом месте по числу инфицированных

Новости Украины:Число жертв коронавируса в мире превысило 190 тыс. человек, инфицировано более 2,7 млн.

Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний за минувшие сутки в мире достигло 190 тыс. 490 человек, увеличившись на 7 тыс. 154, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

Всего в мире, по данным университета, на конец четверга насчитывалось 2 млн 708 тыс. 590 инфицированных COVID-19, рост за сутки составил 80 тыс. 960 случаев заражения.

Полностью излечились более 737 тыс. человек.

Более 100 тыс. инфицированных зарегистрировано в США - 873 тыс. 137 (49 тыс. 759 скончавшихся), Испании - 213 тыс. 24 (22 тыс. 157), Италии - 189 тыс. 973 (25 тыс. 549), Франции - 159 тыс. 460 (21 тыс. 856), Германии - 151 тыс. 784 (5 тыс. 404), Великобритании - 139 тыс. 246 (18 тыс. 738), Турции - 101 тыс. 790 (2 тыс. 491).

В России, по оперативным данным российского штаба по борьбе с коронавирусом, по состоянию на 10:35 четверга выявлено 62 тыс. 773 больных при 555 случаях летального исхода.

7 тысяч 170 случаев заболевания Covid-19 зафиксировано в Украине по состоянию на утро четверга, 23 апреля.

Всего в мире коронавирус зафиксирован почти в 200 странах и районах мира.

Университет Джонса Хопкинса осуществляет мониторинг ситуации с распространением коронавируса в мире на основе официальных источников соответствующих стран.