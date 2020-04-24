В Конгрессе США одобрили выделение почти $500 миллиардов на борьбу с Covid-19

Новости мира:Конгресс США одобрил меры финансовой поддержки в период коронавируса почти на $500 млрд.

Палата представителей Конгресса США проголосовала в поддержку пакета финансовой помощи для борьбы с коронавирусом и его последствиями более чем на $480 млрд, сообщают американские СМИ.

В общей сложности законопроект распределяет около $484 млрд. Из них $310 млрд направят на Программу защиты зарплат (Paycheck Protection Program, PPP), созданную для помощи во время коронавируса малым предприятиям. Кроме того, законопроект предусматривает $75 млрд для больниц и поставщиков медицинских услуг и $25 млрд на расширение программы тестирования на COVID-19.

Сенат поддержал этот законопроект во вторник, позднее его передадут на подписание президенту США Дональду Трампу, который ранее выступал в его поддержку.

Палата представителей провела поименное голосование по пакету мер, вынудив многих конгрессменов вернуться в Вашингтон из своих штатов.

Голосовали конгрессмены небольшими группами, в Палате представителей проводили дополнительную уборку, чтобы обеспечить безопасность голосующих. Значительная часть конгрессменов пришла на голосование и на предшествующие ему дебаты в масках.

В США в марте одобрили пакет экономической помощи на $2,3 трлн, в который вошли и средства на условно-безвозвратные займы для малого бизнеса в размере $350 млрд. Средства на займы для малого бизнеса, выделенные государством, уже закончились, из-за чего американские политики стремились принять новые меры как можно скорее.

Президент Трамп неоднократно выступал за то, чтобы как можно скорее восстановить работу экономики США. В то же время, в среду он заявил, что не согласен с губернатором штата Джорджия Брайаном Кемпом, который решил с пятницы возобновить работу некоторых организаций, например, парикмахерских, фитнес-центров и тату-салонов.

США со значительным отрывом занимают первое место в мире по числу выявленных случаев COVID-19 и смертей от этого вируса. Так, заразились коронавирусом в США не менее 866 тыс. человек, умерли более 48,5 тыс. человек.