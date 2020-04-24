Помощь бизнесу: страны ЕС согласовали "пакет солидарности" в €500 миллиардов

Новости мира:Лидеры ЕС согласовали пакет экономической помощи в €500 миллиардов.

Лидеры ЕС согласовали пакет экономической помощи в размере более 500 млрд евро и планируют согласовать все детали относительно его использования до начала лета.

Об этом сообщила канцлер ФРГ Ангела Меркель после видеоконференции Совета Европы 23 апреля.

"Наша цель - до 1 июня все должно быть согласовано, то есть в мае все элементы должны быть проработаны", - сказала Меркель.

Лидеры планируют разработать "архитектуру пакета солидарности", предложенную перед Пасхой Еврогруппой. По мнению Меркель, план, названный Recovery Fund, должен стать важным инструментом быстрой и эффективной помощи бизнесу.

Вместе с тем канцлер отметила, что хотя лидеры стран ЕС "не по всем пунктам придерживаются одного мнения", но имеют "общее понимание, что надо искать общий путь" выхода из кризиса.

Как сообщает ВВС, соглашение, опубликованное на сайте Европейского совета, в частности, предусматривает, что правительствам стран ЕС через Фонд спасения Европейского механизма стабильности будет предоставлено 240 миллиардов евро дешевого кредита. В программу помощи странам на борьбу с безработицей и кризисными ситуациями будет заложено 100 миллиардов евро. 200 миллиардов евро будет выделено на кредиты для малого и среднего бизнеса, который понес потери из-за пандемии коронавируса.