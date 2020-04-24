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Помощь бизнесу: страны ЕС согласовали "пакет солидарности" в €500 миллиардов

Помощь бизнесу: страны ЕС согласовали "пакет солидарности" в €500 миллиардов
00:35 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Лидеры ЕС согласовали пакет экономической помощи в €500 миллиардов.

Лидеры ЕС согласовали пакет экономической помощи в размере более 500 млрд евро и планируют согласовать все детали относительно его использования до начала лета.

Об этом сообщила канцлер ФРГ Ангела Меркель после видеоконференции Совета Европы 23 апреля.

"Наша цель - до 1 июня все должно быть согласовано, то есть в мае все элементы должны быть проработаны", - сказала Меркель.

Лидеры планируют разработать "архитектуру пакета солидарности", предложенную перед Пасхой Еврогруппой. По мнению Меркель, план, названный Recovery Fund, должен стать важным инструментом быстрой и эффективной помощи бизнесу.

Вместе с тем канцлер отметила, что хотя лидеры стран ЕС "не по всем пунктам придерживаются одного мнения", но имеют "общее понимание, что надо искать общий путь" выхода из кризиса.

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Как сообщает ВВС, соглашение, опубликованное на сайте Европейского совета, в частности, предусматривает, что правительствам стран ЕС через Фонд спасения Европейского механизма стабильности будет предоставлено 240 миллиардов евро дешевого кредита. В программу помощи странам на борьбу с безработицей и кризисными ситуациями будет заложено 100 миллиардов евро. 200 миллиардов евро будет выделено на кредиты для малого и среднего бизнеса, который понес потери из-за пандемии коронавируса.

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Все по теме:

ЕС, Ангела Меркель, Совет Европы, Коронавирус, Covid-19.
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