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Паника вокруг коронавируса: спецслужбы США заподозрили "помощь" агентов Китая

Паника вокруг коронавируса: спецслужбы США заподозрили "помощь" агентов Китая
01:09 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:Спецслужбы подозревают в причастности китайских агентов к сеянию паники вокруг COVID-19 в США.

Китайские агенты помогли распространнить сообщения, которые посеяли панику, связанную с коронавирусом, в США. Об этом пишет The New York Times ссылаясь на шесть источников в различных агенствах США, связанных с безопасностью, передаёт УНН.

По данным издания, в середине марта на телефоны и в соцсети американских граждан стали приходиь сообщения следующего содержания: администрация президента Дональда Трампа собиралась заблокировать всю страну.

"Они объявят об этом, как только у них появятся войска для предотвращения мародеров и беспорядков", — говорится в одном из сообщений, которое цитирует источник в Министерстве внутренней безопасности.

Сообщения распространились настолько широко в течение 48 часов, что Совет национальной безопасности Белого дома опубликовал в Твиттере сообщение о том, что они "фейковые".

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После этой волны паники американские спецслужбы оценили, что китайские агенты помогли распространять сообщения по платформам. Об этом изданию сообщили шесть официальных источников.

Не виданная ранее мотодика распространения информации побудила агентства искать новые способы использования Китаем, Россией и другими странами различных платформ для распространения дезинформации во время пандемии, сказали они.

Происхождение сообщений остается неясным. Должностные лица США отказались раскрыть подробности разведывательной деятельности, связывающей китайских агентов с распространением дезинформации, сославшись на необходимость защиты своих источников и методов контроля за деятельностью Пекина.

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В то же время двое официальных лиц США подчеркнули, что они не верят, что китайские оперативники сами создали сообщения, а лишь помогли с распространением существующих. Эти усилия позволили сообщениям привлечь внимание достаточного количества людей, которые они затем распространят самостоятельно.

Сотрудники разведки США также изучают вопрос о том, помогали ли шпионы в дипломатических миссиях Китая в Соединенных Штатах распространять сообщения, сказал высокопоставленный источник издания.

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Китай, Пандемия, Коронавирус, Фейки, Covid-19.
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