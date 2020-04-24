Борьба с коронавирусом: Китай выделит для ВОЗ $30 миллионов

Новости мира:Пекин выделит для ВОЗ еще $30 миллионов на борьбу с коронавирусом.

Правительство Китая выделит Всемирной организации здравоохранения дополнительные $30 миллионов на поддержку борьбы с пандемией коронавируса.

Об этом сообщает CNN.

"Китай решил предоставить ВОЗ дополнительные 30 миллионов долларов для поддержки глобальной борьбы против болезни COVID-19, в частности для укрепления систем здравоохранения развивающихся стран", - заявила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китайской народной республики Хуа Чунинг.

Она добавила, что 11 марта КНР уже выделила ВОЗ 20 миллионов долларов.

Как сообщалось ранее, американский президент Дональд Трамп 15 апреля заявил, что США приостанавливают выделение средств на финансирование Всемирной организации здравоохранения, обвиняя ее, в частности, предвзятость в пользу Китая.

"Реальность такова, что ВОЗ не смогла вовремя получить прозрачную информацию, обработать и поделиться ею должным образом", - отметил американский лидер.