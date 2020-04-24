Скачать
Пятница, 24.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
МИД: Почти 70 украинских моряков возвращаются домой с судна, на котором обнаружили COVID-19
МИД: Почти 70 украинских моряков возвращаются домой с судна, на котором обнаружили COVID-19
Хербст о грядущих выборах в США: Вопрос Украины, очевидно, снова всплывет
Хербст о грядущих выборах в США: Вопрос Украины, очевидно, снова всплывет
Зинченко видит Малиновского в Манчестер Сити
Зинченко видит Малиновского в Манчестер Сити
Blizzard готов добавить поддержку геймпадов для World of Warcraft
Blizzard готов добавить поддержку геймпадов для World of Warcraft

Борьба с коронавирусом: Китай выделит для ВОЗ $30 миллионов

Борьба с коронавирусом: Китай выделит для ВОЗ $30 миллионов
00:18 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Пекин выделит для ВОЗ еще $30 миллионов на борьбу с коронавирусом.

Правительство Китая выделит Всемирной организации здравоохранения дополнительные $30 миллионов на поддержку борьбы с пандемией коронавируса.

Об этом сообщает CNN.

"Китай решил предоставить ВОЗ дополнительные 30 миллионов долларов для поддержки глобальной борьбы против болезни COVID-19, в частности для укрепления систем здравоохранения развивающихся стран", - заявила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китайской народной республики Хуа Чунинг.

Она добавила, что 11 марта КНР уже выделила ВОЗ 20 миллионов долларов.

Глава ЕЦБ: Экономика еврозоны может рухнуть на 15%

Как сообщалось ранее, американский президент Дональд Трамп 15 апреля заявил, что США приостанавливают выделение средств на финансирование Всемирной организации здравоохранения, обвиняя ее, в частности, предвзятость в пользу Китая.

"Реальность такова, что ВОЗ не смогла вовремя получить прозрачную информацию, обработать и поделиться ею должным образом", - отметил американский лидер.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Китай, ВОЗ, Коронавирус, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Немецкие ученые сделали открытие о передаче COVID-19
02 Оккупированный Москвой Крым: МИД РФ вернул ноты Украины
03 Узнайте, какой у Вас характер с помощью увлекательного теста
04 Зеленский: Украина начинает испытания препарата для борьбы с COVID-19
05 СМИ: Джулия Робертс подала на развод
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Причины пандемии COVID-19: Канада присоединится к расследованию
Причины пандемии COVID-19: Канада присоединится к расследованию
Ляшко: Я доволен тем, как работает карантин в Украине
Ляшко: Я доволен тем, как работает карантин в Украине
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 23 апреля
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 23 апреля
Леди Гага поделилась перечнем всех песен из своего нового альбома &quot;Chromatica&quot;
Леди Гага поделилась перечнем всех песен из своего нового альбома "Chromatica"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь