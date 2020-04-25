Поминальные дни: в Нацполиции рассказали, как будут обеспечивать порядок

Новости Украины:Чтобы не допустить нарушений, к несению службы будет привлечено более 22 000 полицейских и военнослужащих Нацгвардии.

Порядок во время поминальных дней будут обеспечивать более 22 тысяч полицейских и нацгвардейцев.

Об этом сообщает управление коммуникации Национальной полиции Украины.

"Чтобы не допустить нарушений, к несению службы будут привлечены более 22 тысяч полицейских и военнослужащих Национальной гвардии Украины", - говорится в сообщении.

Как напомнили в НПУ, решением государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций от 21 апреля 2020 года председателям областных и Киевской городской государственной администрацией с участием органов местного самоуправления поручено запретить посещение гражданами кладбищ, мест отдельных захоронений в традиционные послепасхальные поминальные дни, кроме случаев осуществления захоронений.

Также, согласно постановлению Министерства здравоохранения Украины от 21 апреля 2020 года «О противодействии распространению коронавирусной болезни (COVID-19) в поминальные дни», местным органам исполнительной власти, органам местного самоуправления с целью противодействия распространению коронавирусной болезни (COVID-19) в местах пребывания массового скопления людей рекомендуется закрыть для посещения кладбища, кроме случаев осуществления погребения умершего при условии соблюдения противоэпидемических правил.

Полицейские вместе с нацгвардейцами во время проведения поминальных дней будут обеспечивать правопорядок и следить за соблюдением карантинных ограничений. В частности, вблизи кладбищ будут дежурить усиленные патрули. При этом основная задача правоохранителей - это проведение разъяснительной работы о запрете посещений мест захоронений и необходимости соблюдения всех карантинных ограничений, ведь эти меры направлены на сохранение здоровья и жизни людей.

Кроме того, решением Священного Синода Православной церкви Украины на заседании 9 апреля посещения священнослужителями и мирянами кладбищ в поминальные дни после Пасхи и свершение на них заупокойных молитв перенесено на Троицкую родительскую поминальную субботу - 6 июня 2020 года.

Поэтому Национальная полиция призвала граждан придерживаться временных ограничений и с пониманием отнестись к работе правоохранителей.