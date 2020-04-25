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На Херсонщине "закрыли" три населенных пунктов

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На Херсонщине "закрыли" три населенных пунктов
12:52 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Местная полиция Херсонской области закрыла въезд-выезд трех населенных пунктов.

На Херсонщине три населенных пункта на выходные закрываются на карантин.

Об этом сообщает официальный сайт ГУ Нацполиции в области.

"На внеочередном заседании региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций было принято решение о закрытии трех населенных пунктов на карантин. Это город Олешки, а также села Левые Солонцы Олешковского района и Малые Копани Голопристанского района. В указанных населенных пунктах зафиксировано увеличение количества больных коронавирусом, поэтому в эти дни будут проводиться временные ограничения и дополнительные дезинфицирующие меры по недопущению распространения коронавирусной болезни", - говорится в сообщении.

Как отмечают в полиции, начиная с 13:00 часов 25 апреля и до 06:00 часов 27 апреля город Олешки и село Малые Копани и Левые Солонцы будут закрыты на въезд-выезд.

Олешки / фото: Нацполиция

В городе Олешки будут установлены 5 карантинных блокпостов, в Малых Копанях – 2, в Левых Солонцах – 2. Полиция Херсонщины просит с пониманием отнестись ко временным ограничениям и не подвергать себя и других опасности.

Левые Солонци / фото: Нацполиция

Правоохранители будут контролировать соблюдение гражданами карантинных мероприятий, путем круглосуточного патрулирования. Местных жителей просят не паниковать, а прислушаться к советам и оставаться дома.

Малые Копани / фото: Нацполиция

В то же время председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев сообщил в Facebook, что с 13:00 25 апреля до 06:00 27 апреля будут введены дополнительные ограничительные меры и в городе Геническ.

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Также, по его словам, областной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций было принято решение о закрытии кладбищ в области на время поминальных дней – с 20 апреля по 3 мая.

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Херсонская область, Вирус, Карантин, Пандемия, Коронавирус, Нацполиция, Covid-19.
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