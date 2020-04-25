Коронавирус в Украине: сколько медиков заболело COVID-19

Новости Украины:Коронавирусное заболевание обнаружили у более чем 1500 украинских медиков.

В Украине по состоянию на утро субботы, 25 апреля, зарегистрировали 1574 случая заболевания корнавирусной болезнью у медицинских работников и 545 детей.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава.

"На амбулаторном лечении 5498 пациентов, из них 433 ребенка и 1301 медработник", - говорится в сообщении.

Госпитализированы же, по данным ЦОЗ, 2627 человек, из них 112 детей и 273 медика.

На аппарате искусственной вентиляции легких находится 104 человека, в том числе один ребенок.

При этом 145 медицинских работников уже выздоровели.

Напомним, по состоянию на утро субботы, 25 апреля, в Украине подтверждено 8125 случаев заболевания Covid-19, при этом из ранее заболевших количество выздоровевших достигло 782, а скончавшихся - 201.