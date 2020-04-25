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Испанским клубам грозят техническим поражением, если они откажутся играть

Испанским клубам грозят техническим поражением, если они откажутся играть
09:01 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:В Ла Лиге будут штрафовать футболистов, отказавшихся выходить на поле в случае возобновления сезона.

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас выступил с заявлениям касательно того, что некоторые клубы могут отказаться выходить на поле даже в том случае, если власти Испании разрешат возобновить сезон. Функционер ясно дал понять, что подобные случаи будут наказываться техническими поражениями.

"Если произойдет такая ситуация, что клуб откажется играть, но при этом будет разрешение от властей, то подобные эпизоды будут наказываться первоначальным штрафом — техническим поражением для команды".

"Ничего в этом вопросе не изменится. Аналогично, футболиста, отказавшегося выходить на поле, также будут ждать санкции", — приводит слова Тебаса AS.

Ранее сообщалось, что из-за карантина Украина узнает имя нового президента УПЛ через месяц.

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Футбол, Ла Лига, Новости футбола, Хавьер Тебас.
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