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Официально: выборы президента УПЛ перенесли на 25 мая

Официально: выборы президента УПЛ перенесли на 25 мая
15:10 Сегодня Телеграф football.ua Фото: УПЛ

Новости спорта:Из-за карантина Украина узнает имя нового президента УПЛ через месяц.

В связи с постановлением Кабинета министров Украины о продлении карантина в стране до 11 мая дирекция УПЛ решила провести выборы президента Украинской Премьер-лиги 25 мая — сообщил официальный сайт организации.

Изначально выборы президента УПЛ планировалось провести 7 апреля, но из-за введения карантина событие перенесли на 27 апреля.

Планируется, что выборы пройдут 25 мая в Доме футбола (начало в 12:30), если, конечно, не помешают очередные объективные причины.

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Ранее сообщалось, что единственным кандидатом на пост президента был Александр Шевченко, а вот Олег Смалийчук не успел подать заявку. В связи с переносом у выдвиженца от Карпат, возможно, появится шанс принять участие в выборах.

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Футбол, УПЛ, Новости футбола, Коронавирус.
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