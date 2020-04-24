Официально: выборы президента УПЛ перенесли на 25 мая

Новости спорта:Из-за карантина Украина узнает имя нового президента УПЛ через месяц.

В связи с постановлением Кабинета министров Украины о продлении карантина в стране до 11 мая дирекция УПЛ решила провести выборы президента Украинской Премьер-лиги 25 мая — сообщил официальный сайт организации.

Изначально выборы президента УПЛ планировалось провести 7 апреля, но из-за введения карантина событие перенесли на 27 апреля.

Планируется, что выборы пройдут 25 мая в Доме футбола (начало в 12:30), если, конечно, не помешают очередные объективные причины.

Ранее сообщалось, что единственным кандидатом на пост президента был Александр Шевченко, а вот Олег Смалийчук не успел подать заявку. В связи с переносом у выдвиженца от Карпат, возможно, появится шанс принять участие в выборах.