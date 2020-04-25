Коронавирус в Украине и мире: что известно на 25 апреля

Коронавирус COVID-19 продолжает распространяться в Украине и мире.
По состоянию на утро субботы, 25 апреля, в Украине подтверждено 8125 случаев заболевания Covid-19, при этом из ранее заболевших количество выздоровевших достигло 782, а скончавшихся - 201.
В мире общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 195 920 человека. В свою очередь, выздоровели 781 382 человека.
Важно:
число инфицированных коронавирусом в Украине достигло 8125 человек
в Кабмине разработали план выхода из Украины.
ученые из Германии заявили, что часть населения имеет иммунитет к COVID-19
9:40 Центр общественного здоровья (ЦОЗ) Министерства здравоохранения Украины сообщает, что в Украине подтверждено 8125 случаев заболевания Covid-19, при этом из ранее заболевших количество выздоровевших достигло 782, а скончавшихся - 201.
9:33 Группа исследователей из берлинской клиники Charite во главе с вирусологом Кристианом Дростеном пришла к выводу, что у людей, которые ранее уже однажды заражались любыми коронавирусами, может вырабатываться иммунитет к COVID-19, что введет к бессимптомному или как минимум мягкому протеканию заболевания.
6:08 Общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 195 920 человека. В свою очередь, выздоровели 781 382 человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).
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В конце декабря власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19.
Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель.
28 февраля Всемирная организация здравоохранения повысила оценку глобального риска распространения нового коронавируса COVID-19 с "высокого" до "очень высокого".
11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию в связи с распространением в мире коронавируса Covid-19.
13 марта во Всемирной организации здравоохранения заявили, что эпицентром коронавируса Cоvid-19 стала Европа.
Вирус распространился на все континенты, кроме Антарктиды. Поражены больше 180 стран.
Ключевые рекомендации, как уберечь себя от опасности коронавируса:
Регулярно мойте руки с мылом (не менее 20 секунд) или обрабатывайте дезинфицирующими средствами; Избегайте близкого контакта с теми, кто имеет лихорадку или кашель;
Не прикасайтесь к лицу немытыми руками;
Тщательно готовьте пищу, в частности мясо и яйца;
Как можно чаще проветривайте помещение;
По возможности избегайте мест массового скопления людей.
Как предотвратить распространение инфекции:
Если чувствуете симптомы респираторного заболевания, ограничьте контакты с другими людьми и используйте защитную маску для лица (ее следует регулярно заменять / обеззараживать)
Если вы посещали страны, где зафиксированы случаи COVID-19, и в течение 2 недель после этого у вас возникли симптомы респираторного заболевания, немедленно обратитесь за медицинской помощью;
Во время кашля и чихания прикройте рот и нос согнутым локтем или одноразовой салфеткой, после чего выбросьте салфетку и вымойте руки.