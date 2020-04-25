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Выздоровевшие от COVID-19: ВОЗ выступила против введения "иммунных паспортов"

Выздоровевшие от COVID-19: ВОЗ выступила против введения "иммунных паспортов"
19:36 Сегодня Телеграф УНН

Новости Украины:В ВОЗ выступили против введения "иммунных паспортов" для выздоровевших от коронавируса.

На сегодняшний день не существует доказательств того, что у переболевшего COVID-19 человека вырабатывается иммунитет к повторному заражению, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Некоторые правительства полагают, что наличие антител, которые вырабатываются в организме человека после заражения коронавирусом, может служить основанием для выдачи ему так называемого "иммунопаспорта", свидетельствующего о его устойчивости к инфекции, сообщили в ВОЗ. Такие паспорта могут давать переболевшему человеку право на перемещение или выход на работу.

"Сейчас нет доказательств того, что люди, излечившиеся от COVID-19 и имеющие антитела, защищены от повторного заражения", — предупредили в ВОЗ.

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Большая часть исследований организации показывает, что люди, вылечившиеся от заражения, имеют антитела. Однако некоторые из них имеют очень низкий уровень таких антител.

Кроме того, тесты, которые выявляют антитела, нуждаются в дальнейшем исследовании с целью определения их точности и надежности, отметили в ВОЗ. Недостаточно точные тесты могут ошибочно утверждать, что человек здоров, тогда как он заражен коронавирусом, и наоборот. В обоих случаях ошибка может привести к серьезным последствиям, предупреждают в организации.

Введение системы сертификатов, подтверждающих иммунитет человека к коронавирусу, обсуждается в ряде стран, например в Италии и Германии. Ведущий эксперт США по коронавирусу Энтони Фаучи также заявлял, что в стране рассматривается возможность ввести подобные паспорта. Для их обладателей будут сняты некоторые ограничения, например на посещение общественных мест.

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В начале прошлой недели в ВОЗ заявляли, что наука пока не дает однозначного ответа на вопрос, может ли переболевший коронавирусом человек заразиться им еще раз. "Это неизвестно", — отмечал исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

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Минздрав, ВОЗ, Заражение, Коронавирус.
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