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COVID-19 в ВСУ: обновленные данные на 25 апреля

COVID-19 в ВСУ: обновленные данные на 25 апреля
11:57 Сегодня Телеграф Укринформ https://twitter.com/UKRINFORM/status/1249102497794232320/photo/1

Новости Украины:Количество случаев COVID-19 в украинской армии выросло до 37.

В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки зарегистрировали еще шесть случаев заболевания COVID-19.

Об этом сообщает в Facebook Командование медицинских сил ВСУ.

"За прошедшие сутки зарегистрированы 6 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19", - говорится в сообщении.

Четверо больных находятся в учреждениях здравоохранения (ВМКЦ Центрального региона г. Винница - 1 военнослужащий, Черновицкий военный госпиталь - 2 военнослужащих, Надворнянская центральная больница - 1 сотрудник ВС Украины), двое военнослужащих лечатся дома под наблюдением медицинской службы (Львовская область -1 и Ивано-Франковская область - 1). Состояние здоровья военнослужащих удовлетворительное, сотрудник ВС Украины находится в состоянии средней тяжести. Все больные получают необходимое лечение.

Коронавирус в Украине: сколько медиков заболело COVID-19

Всего на 07.00 25 апреля в Вооруженных силах Украины выявлено 37 больных острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Также за период пандемии выздоровели 18 человек, двое погибли.

На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 328 человек. У 33 военнослужащих изоляция заканчивается в ближайшие трое суток.

Как отметили в Командовании медицинских сил, анализ заболеваний среди военных и гражданского населения свидетельствует о том, что чаще всего инфекция распространяется при эпизодических встречах с близкими людьми (друзьями и родственниками), которые не входят в круг лиц, с которыми вы общаетесь ежедневно или живете вместе. Поэтому военных призывают соблюдать правила карантина и личной гигиены.

Пандемия COVID-18: в Украине - свыше 8 тысяч случаев

По данным Минздрава, в Украине по состоянию на утро 25 апреля зарегистрировали 8125 случаев заболевания корнавирусной болезнью. За минувшие сутки количество инфицированных выросло на 478 человек. В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 201 человек, из них 105 мужчин и 96 женщин. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%). 782 пациента выздоровели.

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ВСУ, Вирус, Карантин, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.
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