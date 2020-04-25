В Германии убеждены, что часть населения имеет иммунитет к COVID-19

Новости мира:Ученые из Германии провели детальное исследование Т-лимфоциты выздоровевших людей от коронавируса и полностью здоровых.

Группа исследователей из берлинской клиники Charite во главе с вирусологом Кристианом Дростеном пришла к выводу, что у людей, которые ранее уже однажды заражались любыми коронавирусами, может вырабатываться иммунитет к COVID-19, что введет к бессимптомному или как минимум мягкому протеканию заболевания.

Об этом Дростен сообщил в пятницу в подкасте, опубликованном телерадиокомпанией NDR, передает УНН.

Ученые изучали Т-лимфоциты, играющие важную роль в так называемом приобретенном иммунном ответе. Причем исследовались клетки как пациентов, которые как уже выздоровели от COVID-19, так и людей, которые еще не заразились.

"Поразительно, но было установлено, что у 34% пациентов (последней группы) были реактивные Т-клетки, хотя у них никогда не было контакта с SARS-CoV-2", - отметил вирусолог. Иными словами, организм распознавал коронавирус нового типа. По мнению Дростена, это может быть связано с тем, что часть пациентов ранее перенесла различные вирусные заболевания.

Ученый утверждает, что речь идет о первом в мире исследование такого рода. Однако он предостерег от поспешных выводов. По его словам, пока никак нельзя говорить о том, что треть населения Германии имеет иммунитет к COVID-19.