В России - почти 75 тысяч случаев COVID-19

Почти 6 тыс. новых случаев Covid-19 в РФ за сутки, 66 человек умерли.

Почти 6 тыс. новых случаев коронавирусной инфекции Covid-19 зафиксировано в России за минувшие сутки, общее число диагнозов в стране достигло 74,5 тыс. (+8,7%).

Об этом сообщает оперативный штаб.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 - 5 966 в 83 регионах, в том числе выявлено активно как контактные и без клинических проявлений 2 915 (48,9%)", - говорится в сообщении штаба, опубликованном в субботу.

В России нарастающим итогом зарегистрировано 74 588 случаев (+8,7%) коронавирусной инфекции в 85 регионах, - отмечают в штабе.

При этом в Москве за сутки отмечено 2612 новых случаев, таким образом, всего в столице по данным на пятницу установлено 39 509 диагнозов.

За сутки подтверждено 66 летальных случаев с коронавирусом, из них 41 в Москве. Общее число смертей в России достигло, таким образом, 681.

"За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 682 человек. За весь период выписано по выздоровлению по России - 6 250", - уточнили в штабе.