Количество случаев коронавируса в Беларуси превысило восемь тысяч

В Беларуси к этому времени зарегистрированы 8 022 человека с положительным тестом на коронавирус.
Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
"Зарегистрированы 8022 человека с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 122 тыс. 543 теста", - говорится в сообщении.
Согласно этим данням, за весь период распространения инфекции на территории Беларуси умерли 60 пациентов с коронавирусной инфекцией.
Всего выздоровели и выписаны 938 пациентов.
Напомним, по состоянию на утро 24 апреля в Украине инфицированы коронавирусом 7647 человек. За сутки подтверждено 477 новых случаев. При этом выздоровел 601 пациент, еще 193 скончались.
На конец четверга, 23 апреля, насчитывалось 2 млн 708 тыс. 590 инфицированных COVID-19, рост за сутки составил 80 тыс. 960 случаев заражения.
Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.