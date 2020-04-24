Количество случаев коронавируса в Беларуси превысило восемь тысяч

По состоянию на 24 апреля в Беларуси зарегистрировано 8022 человека с положительным тестом на COVID-19.

В Беларуси к этому времени зарегистрированы 8 022 человека с положительным тестом на коронавирус.

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"Зарегистрированы 8022 человека с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 122 тыс. 543 теста", - говорится в сообщении.

Согласно этим данням, за весь период распространения инфекции на территории Беларуси умерли 60 пациентов с коронавирусной инфекцией.

Всего выздоровели и выписаны 938 пациентов.

Напомним, по состоянию на утро 24 апреля в Украине инфицированы коронавирусом 7647 человек. За сутки подтверждено 477 новых случаев. При этом выздоровел 601 пациент, еще 193 скончались.

На конец четверга, 23 апреля, насчитывалось 2 млн 708 тыс. 590 инфицированных COVID-19, рост за сутки составил 80 тыс. 960 случаев заражения.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.