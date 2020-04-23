Коронавирус в Украине и мире: что известно на 23 апреля

В Украине и мире усиливается борьба с коронавирусом. Кабмин продлил карантин до 11 мая, а Евросоюз выделяет Украине на борьбу с пандемией 1,2 млрд евро.
На 23 апреля в Украине зафиксировали 578 новых случаев коронавирусной болезни. Их общее количество с начала эпидемии достигло 7 170.
Общее количество случаев инфицирования коронавирусом в мире достигло почти 2,63 миллиона человек. В результате осложнений, вызванных болезнью COVID-19, умерли 183 283 человека. При этом вылечились от недуга 710 285 человек.
Важно:
заражены коронавирусом в стране 7170 человека;
количество летальных случаев выросло до 187;
Кабмин продлил карантин до 11 мая;
Евросоюз предоставит на борьбу с пандемией в Украине 1,2 млрд евро;
в США прогнозируют более мощную вторую волну коронавируса;
Карта коронавируса в Украине и мире 23 апреля: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
11:22 В Одессе первый летальный случай COVID-19 - скончался 56-летний житель города.
11:10 В общежитии города Вишневое Киевской области, где произошла вспышка COVID-19, по состоянию на утро 23 апреля подтвердили 78 случаев заболевания
11:09 В Туркменистане нет подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19, в ином случае Ашхабад сообщил бы о коронавирусной инфекции Всемирной организации здравоохранения, заявил вице-премьер, глава туркменского МИД Рашид Мередов.
11:00 В Тернопольской области COVID-19 подтвержден у 499 человек, среди них 32 ребенка.
10:52 В Полтавской области зафиксировали 161 случай заболевания COVID-19. Из них лабораторно коронавирус подтвердили у 42 медицинских работников.
10:45 В Германии число подтвержденных случаев коронавируса выросло на 2 352 и на сегодня составляет 148 046 случаев.
10:42 По состоянию на утро 23 апреля в России заболели COVID-19 4774 человек, общее число инфицированных - 62773 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с вирусом. За минувшие сутки зафиксированы 42 летальных случая, всего с начала эпидемии - 555. Выздоровели 4891 пациент.
10:25 На утро 23 апреля в ВСУ зарегистрировано 46 случаев COVID-19, за сутки - три новых, сообщает пресс-служба Командования медицинских сил. Шесть человек выздоровели, два случая оказались летальными.
10:06 На въездах и выездах из Подольска Одесской области в связи со вспышкой коронавирусной инфекции COVID-19 установлено восемь карантинных блокпостов, сообщил начальник областной полиции Олег Бех.
09:54 На борту американского авианосца "Теодор Рузвельт" коронавирус COVID-19 выявили у 777 человек.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) своевременно объявила чрезвычайную ситуацию в связи с коронавирусом, заявил в среду генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
Брифинг главы Минздрава Максима Степанова
Более 50 случаев заражения коронавирусом за сутки выявлено в четырех регионах: Черновицкой области (87), Киеве (70), Киевской (61) и Ивано-Франковской (55) областях. Больше всего заболевших - в Черновицкой области и в Киеве: динамика по регионам.
В Минздраве считают, что нарушения карантина на Пасху и Вербное воскресенье привели к наибольшему суточному числу заболевших коронавирусной болезнью COVID-19, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
В Украине заболели 44 ребенка и 123 медработника из общего числа 578 зафиксированных за сутки случаев. 182 человека госпитализировано. Всего из 7170 украинцев с подтвержденным COVID-19 - 475 детей и 1368 медработников. Об этом сегодня на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
Статистика заболевших COVID-19 по областям
09:30 На 09:00 23 апреля в Украине зарегистрировали 7170 случаев заражения коронавирусом, 187 пациентов умерли, выздоровели 504 человека.
За сутки - 578 новых случаев, умерло 13 человек (сутками ранее - также 13). Выздоровели за сутки 80 пациентов (сутками ранее - 57), сообщает пресс-служба Минздрава.
08:52 Президент США Дональд Трамп объявил, что подписал указ о приостановлении иммиграции в страну из-за эпидемии коронавируса. Он объяснил этот шаг необходимостью сохранить рабочие места и медицинские ресурсы для американцев (DW).
07:58 Вакцинацию против коронавируса в Швейцарии могут начать уже в октябре: лаборатория Мартина Бахман, главы Института иммунологии Бернского университета, якобы разработала соответствующий продукт и начала переговоры с надзорным органом по сертификации и контролю за рынком лекарственных средств.
07:51 На утро 23 апреля в мире заболели коронавирусной инфекцией COVID-19 2 638 024 человек, 184 235 умерли, 721 734 выздоровели.
07:40 В зоопарке Бронкс города Нью-Йорк выявили COVID-19 у еще четырех тигров (ранее был один) и трех львов. Всего в зоопарке - восемь заболевших больших кошек.
Животные уже пошли на поправку. Ведут себя и едят нормально. Их кашель также значительно уменьшился. Чиновники зоопарка полагают, что они были заражены работником, который болел COVID-19 в бессимптомной форме.
07:00 С начала распространения коронавирусной инфекции в мире в Иране заболело 85 996, тем самым Исламская Республика опередила Китай, в котором официальное подтверждение случаев COVID-19 составляет 83 868.
______________________________________________________________________________________________________________________
Как долго остается коронавирус на разных поверхностях
В Украине существенно ужесточены ограничения карантина из-за коронавируса
______________________________________________________________________________________________________________________
В конце декабря власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19.
Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель.
28 февраля Всемирная организация здравоохранения повысила оценку глобального риска распространения нового коронавируса COVID-19 с "высокого" до "очень высокого".
11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию в связи с распространением в мире коронавируса Covid-19.
13 марта во Всемирной организации здравоохранения заявили, что эпицентром коронавируса Cоvid-19 стала Европа.
Вирус распространился на все континенты, кроме Антарктиды. Поражены больше 180 стран.
Ключевые рекомендации, как уберечь себя от опасности коронавируса:
Регулярно мойте руки с мылом (не менее 20 секунд) или обрабатывайте дезинфицирующими средствами; Избегайте близкого контакта с теми, кто имеет лихорадку или кашель;
Не прикасайтесь к лицу немытыми руками;
Тщательно готовьте пищу, в частности мясо и яйца;
Как можно чаще проветривайте помещение;
По возможности избегайте мест массового скопления людей.
Как предотвратить распространение инфекции:
Если чувствуете симптомы респираторного заболевания, ограничьте контакты с другими людьми и используйте защитную маску для лица (ее следует регулярно заменять / обеззараживать)
Если вы посещали страны, где зафиксированы случаи COVID-19, и в течение 2 недель после этого у вас возникли симптомы респираторного заболевания, немедленно обратитесь за медицинской помощью;
Во время кашля и чихания прикройте рот и нос согнутым локтем или одноразовой салфеткой, после чего выбросьте салфетку и вымойте руки.