Коронавирус в Украине и мире: что известно на 23 апреля

Новости Украины:Хроника чрезвычайного происшествия, в которой собраны все главные новости Украины и мира о коронавирусе COVID-19.

В Украине и мире усиливается борьба с коронавирусом. Кабмин продлил карантин до 11 мая, а Евросоюз выделяет Украине на борьбу с пандемией 1,2 млрд евро.

На 23 апреля в Украине зафиксировали 578 новых случаев коронавирусной болезни. Их общее количество с начала эпидемии достигло 7 170.

Общее количество случаев инфицирования коронавирусом в мире достигло почти 2,63 миллиона человек. В результате осложнений, вызванных болезнью COVID-19, умерли 183 283 человека. При этом вылечились от недуга 710 285 человек.

Важно:

заражены коронавирусом в стране 7170 человека;

количество летальных случаев выросло до 187;

Кабмин продлил карантин до 11 мая;

Евросоюз предоставит на борьбу с пандемией в Украине 1,2 млрд евро;

в США прогнозируют более мощную вторую волну коронавируса;

Карта коронавируса в Украине и мире 23 апреля: как распространяется Covid-19 (Онлайн)

11:22 В Одессе первый летальный случай COVID-19 - скончался 56-летний житель города.

11:10 В общежитии города Вишневое Киевской области, где произошла вспышка COVID-19, по состоянию на утро 23 апреля подтвердили 78 случаев заболевания

11:09 В Туркменистане нет подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19, в ином случае Ашхабад сообщил бы о коронавирусной инфекции Всемирной организации здравоохранения, заявил вице-премьер, глава туркменского МИД Рашид Мередов.

11:00 В Тернопольской области COVID-19 подтвержден у 499 человек, среди них 32 ребенка.

10:52 В Полтавской области зафиксировали 161 случай заболевания COVID-19. Из них лабораторно коронавирус подтвердили у 42 медицинских работников.

10:45 В Германии число подтвержденных случаев коронавируса выросло на 2 352 и на сегодня составляет 148 046 случаев.

10:42 По состоянию на утро 23 апреля в России заболели COVID-19 4774 человек, общее число инфицированных - 62773 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с вирусом. За минувшие сутки зафиксированы 42 летальных случая, всего с начала эпидемии - 555. Выздоровели 4891 пациент.

10:25 На утро 23 апреля в ВСУ зарегистрировано 46 случаев COVID-19, за сутки - три новых, сообщает пресс-служба Командования медицинских сил. Шесть человек выздоровели, два случая оказались летальными.

10:06 На въездах и выездах из Подольска Одесской области в связи со вспышкой коронавирусной инфекции COVID-19 установлено восемь карантинных блокпостов, сообщил начальник областной полиции Олег Бех.

09:54 На борту американского авианосца "Теодор Рузвельт" коронавирус COVID-19 выявили у 777 человек.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) своевременно объявила чрезвычайную ситуацию в связи с коронавирусом, заявил в среду генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Брифинг главы Минздрава Максима Степанова

Более 50 случаев заражения коронавирусом за сутки выявлено в четырех регионах: Черновицкой области (87), Киеве (70), Киевской (61) и Ивано-Франковской (55) областях. Больше всего заболевших - в Черновицкой области и в Киеве: динамика по регионам.

В Минздраве считают, что нарушения карантина на Пасху и Вербное воскресенье привели к наибольшему суточному числу заболевших коронавирусной болезнью COVID-19, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

В Украине заболели 44 ребенка и 123 медработника из общего числа 578 зафиксированных за сутки случаев. 182 человека госпитализировано. Всего из 7170 украинцев с подтвержденным COVID-19 - 475 детей и 1368 медработников. Об этом сегодня на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Статистика заболевших COVID-19 по областям

В Винницкой области - 353 случая (45 выздоровели), в том числе за минувшие сутки 4 новых случая заболевания и 27 случаев выздоровления;

Волынская область - 188 случаев (17 выздоровели), из них 12 новых случаев заболевания и 4 случая выздоровления за минувшие сутки;

Днепропетровская область - 186 случаев (11 выздоровели), из них 36 новых случаев заболевания и 2 случая выздоровления;

Донецкая область - 21 случай (10 выздоровели), из них 5 новых случаев заболевания и 3 случая выздоровления;

Житомирская область - 304 случая (1 выздоровел), из них 17 новых случаев заболевания;

Закарпатская область - 230 случаев (22 выздоровели), из них за минувшие сутки 12 случаев заболевания и 6 - выздоровления;

Запорожская область - 146 случаев заболевания (21 выздоровел), из них 5 новых случаев заболевания и 1 - выздоровления;

Ивано-Франковская область - 644 случая (27 выздоровели), из них 55 новых случаев заболевания;

Киев – 1 тыс 59 случаев (45 выздоровели), в том числе 70 новых случаев заболевания и 6 - выздоровления;

Киевская область - 451 случай (33 выздоровели), в том числе за минувшие сутки 61 новый случай заболевания и 1 - выздоровления;

Кировоградская область - 258 случаев заболевания (31 выздоровел), из них 7 новых случаев заболевания и 6 - выздоровления;

Львовская область - 282 случая заболевания (32 выздоровели), в том числе за минувшие сутки 8 новых случаев заболевания и 3 - выздоровления;

Луганская область - 27 случаев заболевания (3 выздоровления), из них 1 новый заболевший;

Николаевская область – 99 случаев заболевания, из них 17 новых;

Одесская область - 161 случай заболевания (3 выздоровления), в том числе 13 новых;

Полтавская область - 161 случай (12 выздоровели), в том числе 45 новых случаев заболевания;

Ровенская область - 396 случаев (29 выздоровели), в том числе 43 новых случая заболевания и 6 -выздоровления;

Сумская область - 89 случаев (28 выздоровели), из них 3 новых заболевших и 5 - выздоровевших;

Тернопольская область - 499 случаев (38 выздоровели), в том числе 28 новых случаев заболевания и 4 - выздоровления;

Харьковская область - 101 случай заболевания (6 выздоровления), за минувшие сутки 19 новых заболевших;

Херсонская область - 77 случаев заболевания (10 выздоровления), из них 5 новых заболевших и 1 новый случай выздоровления;

Хмельницкая область – 61 случай (7 выздоровели), из них 7 новых случаев заболевания и 2 - выздоровления;

Черкасская область - 220 случаев заболевания (34 выздоровели), в том числе 14 новых заболевших за минувшие сутки;

Черновицкая область – 1 тыс 140 случаев заболевания (36 выздоровели), в том числе за минувшие сутки 87 новых заболевших и 2 выздоровевших;

Черниговская область - 17 случаев заболевания (3 выздоровели), из них 4 новых заболевших.

09:30 На 09:00 23 апреля в Украине зарегистрировали 7170 случаев заражения коронавирусом, 187 пациентов умерли, выздоровели 504 человека.

За сутки - 578 новых случаев, умерло 13 человек (сутками ранее - также 13). Выздоровели за сутки 80 пациентов (сутками ранее - 57), сообщает пресс-служба Минздрава.

08:52 Президент США Дональд Трамп объявил, что подписал указ о приостановлении иммиграции в страну из-за эпидемии коронавируса. Он объяснил этот шаг необходимостью сохранить рабочие места и медицинские ресурсы для американцев (DW).

07:58 Вакцинацию против коронавируса в Швейцарии могут начать уже в октябре: лаборатория Мартина Бахман, главы Института иммунологии Бернского университета, якобы разработала соответствующий продукт и начала переговоры с надзорным органом по сертификации и контролю за рынком лекарственных средств.

07:51 На утро 23 апреля в мире заболели коронавирусной инфекцией COVID-19 2 638 024 человек, 184 235 умерли, 721 734 выздоровели.

07:40 В зоопарке Бронкс города Нью-Йорк выявили COVID-19 у еще четырех тигров (ранее был один) и трех львов. Всего в зоопарке - восемь заболевших больших кошек.

Животные уже пошли на поправку. Ведут себя и едят нормально. Их кашель также значительно уменьшился. Чиновники зоопарка полагают, что они были заражены работником, который болел COVID-19 в бессимптомной форме.

07:00 С начала распространения коронавирусной инфекции в мире в Иране заболело 85 996, тем самым Исламская Республика опередила Китай, в котором официальное подтверждение случаев COVID-19 составляет 83 868.

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Как долго остается коронавирус на разных поверхностях

В Украине существенно ужесточены ограничения карантина из-за коронавируса

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В конце декабря власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19.

Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель.

28 февраля Всемирная организация здравоохранения повысила оценку глобального риска распространения нового коронавируса COVID-19 с "высокого" до "очень высокого".

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию в связи с распространением в мире коронавируса Covid-19.

13 марта во Всемирной организации здравоохранения заявили, что эпицентром коронавируса Cоvid-19 стала Европа.

Вирус распространился на все континенты, кроме Антарктиды. Поражены больше 180 стран.

Ключевые рекомендации, как уберечь себя от опасности коронавируса:

Регулярно мойте руки с мылом (не менее 20 секунд) или обрабатывайте дезинфицирующими средствами; Избегайте близкого контакта с теми, кто имеет лихорадку или кашель;







Не прикасайтесь к лицу немытыми руками;







Тщательно готовьте пищу, в частности мясо и яйца;







Как можно чаще проветривайте помещение;







По возможности избегайте мест массового скопления людей.

Как предотвратить распространение инфекции: