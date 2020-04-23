В Винницкой области коронавирус обнаружили у 24 детей

По состоянию на 11:00 23 апреля на территории области обнаружен коронавирус у 353 человек, в том числе - в 24 детей.
Об этом сообщает Винницкий областной лабораторный центр Минздрава Украины, передает УНН.
Лабораторно подтвержденные случаи зарегистрированы на 24 административных территориях:
▪️ город Винница - 149,
▪️ Калиновский район - 70,
▪️ Винницкий район - 17
▪️ Тростянецкий район - 16,
▪️ Погребищенький район - 12,
▪️ Гайсинский район - 11
▪️ Казатинский и Барский районы - по 9,
▪️ Немировский - 7,
▪️ Жмеринский, Литинский районы - по 6,
▪️ Тульчинский, Хмельницкий, Ямпольский районы - по 5,
▪️ Липовецкий, Муровано-Куриловецкий районы - по 4,
▪️ Оратовский, Томашпольский, Черновицкий районы - по 3,
▪️ Иллинецкий, Крыжопольский, Могилев-Подольский, Тывровский районы - по 2,
▪️ город Ладыжин - 1 случай.
Уточняется, что выздоровели 45 человек, что подтверждено 2-мя отрицательными результатами лабораторных исследований.
Напомним, 7 тысяч 170 случаев заболевания Covid-19 зафиксировано в Украине по состоянию на утро четверга, 23 апреля, при этом из ранее заболевших количество выздоровевших достигло 504, а скончавшихся – 187, сообщает Центр общественного здоровья (ЦОЗ) Министерства здравоохранения Украины.