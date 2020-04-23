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В Винницкой области коронавирус обнаружили у 24 детей

В Винницкой области коронавирус обнаружили у 24 детей
12:34 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости Украины:В Винницкой области зарегистрировано уже 353 инфицированных коронавирусом.

По состоянию на 11:00 23 апреля на территории области обнаружен коронавирус у 353 человек, в том числе - в 24 детей.

Об этом сообщает Винницкий областной лабораторный центр Минздрава Украины, передает УНН.

Лабораторно подтвержденные случаи зарегистрированы на 24 административных территориях:

▪️ город Винница - 149,

▪️ Калиновский район - 70,

▪️ Винницкий район - 17

▪️ Тростянецкий район - 16,

▪️ Погребищенький район - 12,

▪️ Гайсинский район - 11

▪️ Казатинский и Барский районы - по 9,

▪️ Немировский - 7,

▪️ Жмеринский, Литинский районы - по 6,

▪️ Тульчинский, Хмельницкий, Ямпольский районы - по 5,

▪️ Липовецкий, Муровано-Куриловецкий районы - по 4,

▪️ Оратовский, Томашпольский, Черновицкий районы - по 3,

▪️ Иллинецкий, Крыжопольский, Могилев-Подольский, Тывровский районы - по 2,

▪️ город Ладыжин - 1 случай.

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Уточняется, что выздоровели 45 человек, что подтверждено 2-мя отрицательными результатами лабораторных исследований.

Напомним, 7 тысяч 170 случаев заболевания Covid-19 зафиксировано в Украине по состоянию на утро четверга, 23 апреля, при этом из ранее заболевших количество выздоровевших достигло 504, а скончавшихся – 187, сообщает Центр общественного здоровья (ЦОЗ) Министерства здравоохранения Украины.

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Винница, Винницкая область, Вирус, Карантин, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.
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