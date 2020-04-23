COVID-19 на Тернопольщине: 467 случаев заболевания, из них 7 летальных

В Тернопольской области COVID-19 подтвержден у 499 человек, среди них 32 ребенка. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ "Тернопольский ОЛЦ Минздрава Украины".
"По состоянию на 23 апреля 2020 года в Тернопольской области по результатам исследований методом ПЦР - в 499 случаях диагноз лабораторно подтвержден (467 случаев - взрослые, 32 случая - дети), из них 7 летальных", - говорится в сообщении.
Отмечается, что выздоровели 38 человек (город Тернополь - 1, Козовский район - 1, Тернопольский район - 1, Кременецкий район - 3, Зборовский район - 1, Бережанский район - 1, Монастыриский район - 27, Залещицкий район - 3).
Также сообщается, что за предыдущие сутки официально подтверждено 28 случаев заражения вирусом COVID-19.
География распространения новых случаев:
• город Тернополь (1 человек).
Козовский район (1 человек):
• село Щепанов - 1
Теребовлянский район (1 человек):
• город Теребовля - 1
Шумский район (13 человек):
• город Шумск - 7
• село Обич - 1
• село Борки - 2
• село Васьковцы - 1
• село Великие Загайцы - 1
• село Вилия - 1
Монастыриский район (7 человек):
• город Монастыриска - 5
• село Задаров - 1
• село Криница - 1
Кременецкий район (4 человека):
• город Почаев - 3
• село Старый Почаев - 1
Подволочиский район (1 человек):
• село Галущинцы - 1
Напомним, в Украине на 9 часов 23 апреля зафиксировано 7 170 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 187 летальных.