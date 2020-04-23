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Меркель считает, что Германии придется долго жить с COVID-19

Меркель считает, что Германии придется долго жить с COVID-19
12:48 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:Канцлер Германии заявила, что страна находится все еще в начале пандемии коронавируса.

Германия все еще находится на начальной стадии пандемии коронавируса и ей придется долго жить с ней.

Об этом заявила канцлер Ангела Меркель в четверг, выступая в Бундестаге.

"Никто не хотел этого слышать. Мы не живем в финальной фазе пандемии, мы все еще в начале", - сказала она, добавив, что страна выиграла время для укрепления системы здравоохранения.

В своем заявлении Меркель охарактеризовала ограничения основных прав в связи с пандемией коронавируса как "демократическое требование".

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В то же время она подчеркнула, что знает, насколько трудно переносить ограничения жителям Германии. Впрочем, по ее словам, жесткие ограничения необходимы, чтобы пережить кризис.

Пандемия может быть остановлена только с помощью вакцины, подчеркнула Меркель. Пережить эти непростые времена можно только вместе как обществу и объединенной Европе.

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Все по теме:

Германия, Ангела Меркель, ФРГ, Вирус, Карантин, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.
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