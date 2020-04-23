Португалия планирует открыться для туристов

Новости мира:Власти Португалии надеются открыть страну для туристов этим летом, но с мерами безопасности.

Португалия надеется, что сможет принять туристов из других стран этим летом, но с определенными мерами безопасности.

Об этом заявил министр экономики Португалии Сиза Виейра.

"В краткосрочной перспективе, у нас будут действовать определенные ограничения. Будут ограничения на количество посетителей в ресторанах. Возможно, гостиницы будут принимать меньшее количество посетителей и должны будут тщательнее проводить дезинфекцию", - рассказал он в комментарии СМИ.

Министр отметил, что восстановление сферы туризма после эпидемии продлится долго, потому что люди не сразу начнут чувствовать себя безопасно и ездить в путешествия.

"Но деятельность должна восстанавливаться, поэтому мы сотрудничаем с гостинично-ресторанным бизнесом, чтобы разработать лучшие меры безопасности", - добавил Виейра.

Министр выразил надежду, что международное авиасообщение между странами ЕС начнет постепенно восстанавливаться с середины мая. Также ведутся переговоры с Испанией об открытии наземной границы.

Туризм является одной из важнейших для страны сфер. В прошлом году эта отрасль обеспечила около 14% ВВП Португалии.