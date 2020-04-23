Скачать
Четверг, 23.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Киеве коронавирусом заболели более тысячи человек
В Киеве коронавирусом заболели более тысячи человек
Президент назначил нового главу Закарпатской ОГА
Президент назначил нового главу Закарпатской ОГА
Свитолина призналась, что ей нравится режим карантина
Свитолина призналась, что ей нравится режим карантина
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 24 апреля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 24 апреля

Португалия планирует открыться для туристов

Португалия планирует открыться для туристов
12:54 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:Власти Португалии надеются открыть страну для туристов этим летом, но с мерами безопасности.

Португалия надеется, что сможет принять туристов из других стран этим летом, но с определенными мерами безопасности.

Об этом заявил министр экономики Португалии Сиза Виейра.

"В краткосрочной перспективе, у нас будут действовать определенные ограничения. Будут ограничения на количество посетителей в ресторанах. Возможно, гостиницы будут принимать меньшее количество посетителей и должны будут тщательнее проводить дезинфекцию", - рассказал он в комментарии СМИ.

Covid-19: Испания в третий раз продлила чрезвычайное положение

Министр отметил, что восстановление сферы туризма после эпидемии продлится долго, потому что люди не сразу начнут чувствовать себя безопасно и ездить в путешествия.

"Но деятельность должна восстанавливаться, поэтому мы сотрудничаем с гостинично-ресторанным бизнесом, чтобы разработать лучшие меры безопасности", - добавил Виейра.

Министр выразил надежду, что международное авиасообщение между странами ЕС начнет постепенно восстанавливаться с середины мая. Также ведутся переговоры с Испанией об открытии наземной границы.

Меркель считает, что Германии придется долго жить с COVID-19

Туризм является одной из важнейших для страны сфер. В прошлом году эта отрасль обеспечила около 14% ВВП Португалии.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Португалия, Вирус, Карантин, Пандемия, Коронавирус, Covid-19, Сиза Виейра.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Выберите понравившееся дерево и узнайте, какая профессия подходит именно Вам
02 Пандемия коронавируса: определена температура, которая убивает COVID-19
03 Джинсы 2020: 10 главных джинсовых трендов (Фото)
04 В Украине количество заболевших коронавирусом превысило 7 тысяч человек
05 Новолуние 23 апреля 2020: что можно и нельзя делать в этот день
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Минздраве объяснили закупку дорогих костюмов для медиков
В Минздраве объяснили закупку дорогих костюмов для медиков
Fitch подтвердил рейтинг Украины &quot;B&quot; и ухудшил его прогноз
Fitch подтвердил рейтинг Украины "B" и ухудшил его прогноз
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 23 апреля
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 23 апреля
NK раскрыла секрет счастливых и крепких отношений (Видео)
NK раскрыла секрет счастливых и крепких отношений (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь