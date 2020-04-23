Covid-19: Испания в третий раз продлила чрезвычайное положение

Новости мира:Испанский парламент поддержал продление чрезвычайного положения до 9 мая.

Испанский парламент поддержал продление чрезвычайного положения до 9 мая из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает CNN.

Премьер-министр Испании Педро Санчес также напомнил, что его правительство "внедряет систему контроля для туристов, чтобы избежать большего количества больных".

Чрезвычайное положение в Испании впервые было введено в действие 14 марта.

Испания достигла пика распространения коронавируса, и органы здравоохранения заявили, что на этой неделе их цель состоит в том, чтобы число новых случаев постоянно шло на понижение.

По последним данным в Испании коронавирусом заразились более 208 тысяч человек, 21 707 человек умерли.

Напомним, общее количество лабораторно подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в мире по состоянию на утро четверга, 23 апреля, достигло почти 2,63 миллиона человек.