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Четверг, 23.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
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Более 710 тысяч людей в мире победили коронавирус

Более 710 тысяч людей в мире победили коронавирус
06:35 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:В мире зафиксировано более 2,6 миллиона зараженных коронавирусом, выздоровели 710 тысяч.

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в мире по состоянию на утро четверга, 23 апреля, достигло почти 2,63 миллиона человек.

Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).

Так, в настоящее время зафиксированы 2 626 929 людей, которые были заражены коронавирусной инфекцией.

В результате осложнений, вызванных болезнью COVID-19, умерли 183 283 человека. При этом вылечились от недуга 710 285 человек.

В тройку наиболее пораженных пандемией коронавируса стран входят США (840 897 случаев), Испания (208 389) и Италия (187 327). Больше всего смертей от коронавирусной болезни COVID-19 зарегистрировано в Италии (25 085 умерших), Испании (21 717) и Франции (21 340).

Трамп о Covid-19: Этот вирус рано или поздно уйдет

Как сообщалось ранее, во Всемирной организации здравоохранения считают, что борьба с коронавирусом COVID-19 и его распространением во всем мире затянется надолго. А потому, чтобы избежать повторных возгораний, выходить с карантина нужно взвешенно и постепенно.

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Пандемия, Коронавирус, Covid-19.
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