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Кличко: Пик заболеваемости COVID-19 в столице ожидается в начале мая

Кличко: Пик заболеваемости COVID-19 в столице ожидается в начале мая
20:47 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: twitter

Новости Украины:Во время очередного обращения мэр Киева назвал ожидаемые даты пиковой заболеваемости в столице.

Пик заболеваемости коронавирусной болезнью в Киеве прогнозируют на начало мая.

Об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил в эфире одного из украинских телеканалов, сообщает его пресс-служба. 

"Мы исходим из динамики заболеваемости и прогнозов, которые получаем от вируслогив. Период в начале мая обусловлен тем, что люди много контактировали во время праздников. - Вербного воскресенья, Пасхи", - сказал Кличко. 

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Он заверил в том, что столичная власть делает все возможное, чтобы сдержать стремительное распространение вируса. "Делаем все, чтобы защитить и наших медиков. Сегодня в Киеве зарегистрировано 1059 больных. Из них более ста - это именно медики, которые заболели, помогая пациентам в больницах", - отметил мэр.

Он отметил, что в столичных больницах уже подготовили более 1700 коек для размещения больных с коронавирусом. На сегодняшний день в Киеве госпитализированы более 200 больных COVID-19 и почти 50 киевлян с подозрением на коронавирус.

"В случае необходимости, город готов развернуть и 7 тысяч коек", - подчеркнул Кличко. 

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Как сообщалось, в Украине с 12 марта 2020 года введен карантин в связи с противодействием распространению коронавирусной инфекции Covid-19. Кабинет министров 22 апреля принял решение продлить действие карантина до 11 мая 2020 года. 

По состоянию на утро 23 апреля в Украине зафиксировано 7170 случаев COVID-19, 578 новых за сутки. В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 187 человек. Выздоровели 504 особи.

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Киев, Украина, Карантин, Коронавирус, Covid-19.
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