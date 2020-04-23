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За неделю ни одного случая коронавируса: Вьетнам отменяет карантин

За неделю ни одного случая коронавируса: Вьетнам отменяет карантин
13:18 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Во Вьетнаме в четверг начнут снимать введенные из-за распространения коронавируса COVID-19 ограничения

Во Вьетнаме в четверг, 23 апреля, решили снять карантинные ограничения, так как за последнюю неделю в стране не было зафиксировано ни одного нового случая заболевания смертельным коронавирусом, сообщили региональные СМИ со ссылкой на премьера страны Нгуена Суана Фука.

"Успешно предотвращая (распространение вируса - ред.) и борясь с эпидемией с помощью жестких мер социального дистанцирования, мы по-прежнему должны обеспечить торговлю товарами, создание рабочих мест и социально-экономическое развитие", - заявил Нгуен Суан Фук на встрече национального комитета по предотвращению распространения COVID-19.

По данным комитета, в большинстве городов страны снимаются ограничения на ведение предпринимательской и другой деятельности, а также на предоставление услуг, открываются магазины, кафе и рестораны. Однако при этом жители должны соблюдать меры по предотвращению распространения инфекции.

Как сообщает вьетнамское телевидение, в некоторых провинциях, в частности в провинциях Тхайбинь и Камау, начинают работать школы.

Премьер-министр подчеркнул, что жителям страны нужно принять "новую норму" образа жизни, призвав людей "носить маски в общественных местах, соблюдать разумную дистанцию и избегать многолюдных собраний".

Отмечается, что определенные ограничения все еще будут действовать в столице Вьетнама Ханое, провинциях Бакнинь и Хазянг, а также городе Хошимин. 

Кроме того, полный режим изоляции остается в силе для некоторых районов Ханоя, которые объявлены районами с высокой степенью риска. Там карантинные меры будут действовать до 30 апреля.

С четверга также возобновляются все внутренние полеты вьетнамских авиалиний.

Как сообщают СМИ, во Вьетнаме уже не протяжении недели не было выявлено ни одного нового случая заражения COVID-19.

По данным вьетнамского минздрава, в стране диагностировано 268 заразившихся инфекционным заболеванием, 216 из них выздоровели и выписаны из больниц. Случаев летального исхода пациентов с коронавирусом во Вьетнаме не зафиксировано.

Вьетнам является одной из первых стран, которая ввела запрет на полеты в Китай и из страны в начале февраля. Тогда были помещены на карантин близко расположенные к Ханою поселения с населением примерно 10 тыс. человек.

Общенациональный карантин ввели в стране 1 апреля.

Напомним, общее количество лабораторно подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в мире по состоянию на утро четверга, 23 апреля, достигло почти 2,63 миллиона человек.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.

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Вьетнам, Карантин, Коронавирус, Covid-19.
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