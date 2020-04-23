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Четверг, 23.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
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Карта коронавируса в Украине и мире 23 апреля: как распространяется Covid-19 (Онлайн)

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Карта коронавируса в Украине и мире 23 апреля: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
10:03 Сегодня Телеграф Фото: unsplash.com

Новости Украины:Интерактивная карта с последними данными о распространении коронавируса Covid-19 в Украине и мире.

Коронавирус в Украине

Количество заболевших коронавирусом в Украине по состоянию на утро 23 апреля достигло 7170 человек. За прошедшие сутки их число выросло на 578, свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Среди заболевших госпитализированы 2308 человек (+182 за сутки), в том числе 103 ребенка и 223 медработника. Остальные 4862 пациента находятся на амбулаторном лечении, в том числе 372 ребенка.

Сто человек подключены к искусственной вентиляции легких.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 187 человек (+13 за сутки); вылечились 504 (+80 за сутки). Около 85% умерших - люди старше 50 лет.

Заражение коронавирусом по областям Украины на 23.04.2020

Следовательно, в Украине за минувшие сутки было подтверждено рекордное количество как случаев заболевания Covid-19, так случаев выздоровления. По состоянию на утро 22 апреля сообщалось о 467 случаях заболевания за предшествовавшие сутки, 21 апреля – 415, 20 апреля – 261, 19 апреля – 343, 18 апреля – 444, 17 апреля – 501, 16 апреля – 397, 15 апреля – 392, 14 апреля – 270, 13 апреля – 325, 12 апреля – 266, 11 апреля – 308, на утро 10 апреля – 311. При этом с 11 апреля количество выздоровевших превышает количество умерших от Covid-19 и разрыв продолжает увеличиваться.

Напомним, что в Минздраве опасаются возможной вспышки коронавируса на 5-10 день после Пасхи.  Это произойдет из-за того, что многие украинцы пренебрегли карантином и пошли в церкви на Пасху.

Кабинет министров Украины решил продлить карантин в связи с коронавирусом до 11 мая. Выход из карантина будет происходить в пять этапов, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

Коронавирус в мире

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в мире по состоянию на утро четверга, 23 апреля, достигло почти 2,63 миллиона человек.

Так, в настоящее время зафиксированы 2 626 929 людей, которые были заражены коронавирусной инфекцией. В результате осложнений, вызванных болезнью COVID-19, умерли 183 283 человека.

При этом вылечились от недуга 710 285 человек. В тройку наиболее пораженных пандемией коронавируса стран входят США (840 897 случаев), Испания (208 389) и Италия (187 327). Больше всего смертей от коронавирусной болезни COVID-19 зарегистрировано в Италии (25 085 умерших), Испании (21 717) и Франции (21 340).

Заражение коронавирусом по разным странам на 23.04.2020

Как сообщалось, во Всемирной организации здравоохранения считают, что борьба с коронавирусом COVID-19 и его распространением во всем мире затянется надолго. А потому, чтобы избежать повторных возгораний, выходить с карантина нужно взвешенно и постепенно.

ВОЗ сообщила о возможном повторном заболевании коронавирусом нового типа COVID-19 у тех, кто успешно вылечился от болезни.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не может заниматься созданием вакцины от коронавируса в ближайшие 12 месяцев, пока в мире появляются новые очаги заражения.

В ВОЗ отметили, что на данном этапе невозможно определить точный источник коронавируса.

Напомним, коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19 впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 200 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

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Эпидемия, ВОЗ, Пандемия, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Коронавирус в мире, Коронавирусная инфекция, Вирус SARS-CoV-2, Карта распространения коронавируса.
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