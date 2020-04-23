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Вспышка COVID-19 в общежитии в Вишневом: подтвердили 78 случаев заболевания

Вспышка COVID-19 в общежитии в Вишневом: подтвердили 78 случаев заболевания
11:05 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: МВД

Новости Украины:В городе Вишневое Киевской области, военные Национальной гвардии Украины совместно с подразделениями Национальной полиции оцепили общежитие, в котором зафиксирована массовая вспышка коронавируса.

В общежитии города Вишневое Киевской области, где произошла вспышка COVID-19, по состоянию на утро 23 апреля подтвердили 78 случаев заболевания

Об этом сообщила пресс-служба Киевской областной государственной администрации на своей странице в Facebook.

Государственное учреждение "Киевский областной лабораторный центр МЗ Украины" завершило ПЦР-тестирование жителей этого общежития. Всего было проверено 224 образца биологического материала. В итоге было подтверждено 78 случаев COVID-19, в том числе 16 – у детей до 17 лет. Среди зараженных – двое работников общежития.

Как сообщалось, 21 апреля и.о. председателя Киевской ОГА Василий Володин заявил, что жители одного из общежитий в городе Вишневое массово заболели COVID-19.

По его словам, в общежитии, по состоянию на 21 апреля, выявлено 37 больных, среди которых дети. Два человека умерли.

В общежитии введено состояние особого передвижения, местные власти привозят в общежитие продукты, лекарства и средства гигиены.

У всех жителей общежития взяты биологические материалы для проведения ПЦР-тестов.

Как сообщалось, по состоянию на утро 23 апреля в Украине подтверждены 7170 случаев COVID-19, при этом из ранее заболевших количество выздоровевших достигло 504, а скончавшихся – 187. За сутки подтверждено 578 новых случаев.

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Киевская область, Коронавирус, Вишневое, Covid-19, ПЦР-тестирование.
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