В Швейцарии усилено ищут вакцину от коронавируса

Новости мира:Швейцарские ученые считают, что они имеют реальные шансы на успех в создании первой вакцины от COVID-19.

Команда исследователей из Университета Берна надеется стать первой, кто сделает вакцину против COVID-19, и это может произойти уже в октябре.

Об этом сообщает Swiss Info.

"У нас есть реальные шансы на успех. Швейцария имеет прагматическую историю и больше заинтересована в поиске компромисса для более быстрого получения вакцины", - сказал Мартин Бахманн, глава отдела иммунологии в швейцарском университете.

С момента начала вспышки коронавируса в конце января большинство международных экспертов и органов здравоохранения заявили, что вакцины не следует ожидать примерно 12-18 месяцев.

Бахманн, который также является профессором вакцинологии в Институте Дженнера в Оксфордском университете, сказал, что ускоренные сроки могут быть частично объяснены потенциальной простотой производства, где эквивалент 200 литрам бактериального биофермента, который необходим для уколов, может произвести 10-20 миллионов доз.

"Вакцина уникальна из-за огромной масштабируемости. Она способна производить миллиарды доз в короткие сроки", - сказал Бахманн.

В вакцине, разрабатываемой швейцарской командой, используется другой подход, чем в других лабораториях с использованием так называемых вирусоподобных частиц, которые не являются инфекционными - в отличие от самого вируса - и которые обеспечивают хороший иммунный ответ.

Прототип был разработан в феврале, всего через несколько недель после того, как новый коронавирус был идентифицирован в Китае, и оказался успешным в тестах на лабораторных мышах, когда сыворотка нейтрализовала вирус.

По данным компании Saiba Biotech, соучредителем которой является Бахманн, разработка вакцины до такой степени, что она может быть произведена в больших масштабах, потребует привлечения 100 млн швейцарских франков ($ 103 миллиона).

Во всем мире около 2,5 млн человек дали положительный результат на коронавирус. Швейцария подтвердила почти 28 000 случаев заболевания, более 1400 умерли в результате болезни.