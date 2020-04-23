Две европейских страны решили приоткрыть границы

Новости мира:Власти Сербии и Венгрии частично открыли границу для работников.

Сербия и Венгрия договорились открыть три контрольно-пропускных пункта на своей границе с утра четверга, чтобы обеспечить передвижение работников, живущих в приграничной зоне.

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто после переговоров с министрами внутренних дел и европейской интеграции Сербии.

Сербия закрыла свои границы в марте, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

По словам Сийярто, эта мера позволит этническим венграм, которые живут на севере Сербии, добираться на работу в Венгрию после того, как Сербия остановила все пассажирские перевозки, что создало серьезные проблемы для венгерских компаний в регионе.

Сельскохозяйственным работникам обеих стран теперь разрешено пересекать границу на трех контрольно-пропускных пунктах.

Ранее Венгрия достигла похожего соглашения с Австрией, позволив венгерским пассажирам пересекать границу на вновь открытом КПП, что сократило время ожидания, которое наблюдается на более оживленных пунктах пересечения границы.