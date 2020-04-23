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В Ворзеле закончилась обсервация для украинцев, которых эвакуировали из ОАЭ

В Ворзеле закончилась обсервация для украинцев, которых эвакуировали из ОАЭ
15:35 Сегодня Телеграф

Новости Украины:В Ворзеле Киевской области закончилась обсервациям для 113 граждан, которых ранее эвакуировали из Объединенных Арабских Эмиратов.

В Киевской области завершилась обсервация вернувшихся из ОАЭ граждан, заболевших Covid-19 нет

Об этом сообщает пресс-служба КОГА в Facebook.

"Сегодня истекает срок обязательной обсервации 113 граждан Украины, которых 10 апреля доставили самолетом из ОАЭ. Ее проводили на базе санатория "Украина" (г.Ворзель). За это время признаков коронавируса у прибывших не обнаружили. И сегодня они разъезжаются по домам", - говорится в сообщении.

Каждый из них получил врачебную справку, что прошел обсервацию, и его состояние здоровья не угрожает окружающим.

"Киевская облгосадминистрация сделала все возможное, чтобы обсерванты прошли этот период с максимальным комфортом", - отметил временно исполняющий обязанности главы Киевской областной государственной администрации Василий Володин.

По его словам, благодаря областной власти был оперативно расконсервирован санаторий. Несмотря на окончание отопительного сезона, снова запустили тепло, горячую воду. Обеспечили круглосуточное дистанционное медицинское сопровождение.

"Мы очень рады, что все эти граждане возвращаются домой здоровыми. Кроме того, мы получили неоценимый практический опыт по проведению обсервации. Поэтому уверены, что в следующий раз сможем сделать этот процесс проще и удобнее для всех", -заверил Володин.

Напомним, 29 марта Кабмин принял решение об обязательном соблюдении режима обсервации для тех украинцев, которые возвращаются из-за границы.

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ОАЭ, Эвакуация, Коронавирус, Ворзель, Covid-19.
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