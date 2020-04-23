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На борту американского авианосца 99% экипажа заражены COVID-19

На борту американского авианосца 99% экипажа заражены COVID-19
09:24 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:На американском атомном авианосце "Теодор Рузвельт" 777 человек заражены коронавирусом COVID-19.

На борту американского авианосца "Теодор Рузвельт" коронавирус COVID-19 выявили у 777 человек. Об этом сообщает ВМС США.

"По состоянию на сегодня 99% членов экипажа "Теодор Рузвельт" (CVN 71) прошли тестирование на COVID-19, из которых 777 человек получили положительные результаты и 3919 человек - отрицательные. Из общего количества положительных случаев выздоровели 63 моряка. 4196 моряков сошли на берег", - говорится в сообщении.

Шестеро моряков находятся в больнице ВМС США на острове Гуам и проходят лечение от COVID-19. Ни один из моряков, госпитализированных с COVID-19, не находится в отделении интенсивной терапии.

Один матрос умер от осложнений, связанных с коронавирусной болезнью (COVID-19).

Как сообщалось, исполняющий обязанности министра ВМС США Томас Модли подал в отставку после увольнения командира авианосца "Теодор Рузвельт" Бретта Крозье.

Модль уволил Крозье после публикации письма, попавшего в СМИ, в котором тот попросил руководство ВМС принять усиленные меры для сдерживания вспышки коронавируса на корабле. Сам Крозье также заболел COVID-19.

Как сообщалось, по состоянию на утро 23 апреля в мире уже зарегистрировали 2638024 случая заражения коронавирусом, из них - 721734 человека выздоровели и 184235 умерли.

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США, Авианосец, Коронавирус, Теодор Рузвельт, Covid-19.
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