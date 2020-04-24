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Пятница, 24.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Украине выявили 477 новых случаев заболевания коронавирусом
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В Украине выявили 477 новых случаев заболевания коронавирусом

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В Украине выявили 477 новых случаев заболевания коронавирусом
09:39 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:В Украине за минувшие сутки 477 новых случаев Covid-19, 6 ранее заболевших умерли, 97 выздоровели.

7 тысяч 647 случаев заболевания Covid-19 зафиксировано в Украине по состоянию на утро пятницы, 24 апреля, при этом из ранее заболевших количество выздоровевших достигло 601, а скончавшихся - 193, сообщает Центр общественного здоровья (ЦОЗ) Министерства здравоохранения Украины.

"В течение 23 апреля получено 477 сообщений о новых подтвержденных случаях ... В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 193 человека, из них 99 мужчин и 94 женщины. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (85%)", - сообщается на странице ЦОЗ в Facebook в пятницу утром.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 9:00 23 апреля в Украине было7 тысяч 170 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, количество выздоровевших пациентов (504) превышало количество летальных случаев (187). Таким образом, за минувшие сутки количество летальных случаев возросло на 6, количество случаев выздоровления - на 97.

Всего в Украине коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая обл. - 370 случаев (51 выздоровел), в том числе за минувшие сутки 17 новых случаев заболевания;
  • Волынская обл. - 203 случая (26 выздоровели), в том числе 15 новых;
  • Днепропетровская обл. - 195 случаев (11 выздоровели), в том числе 9 новых;
  • Донецкая обл. - 24 случая (10 выздоровели), в том числе 3 новых;
  • Житомирская обл. - 309 случаев (4 выздоровели), в том числе 5 новых;
  • Закарпатская обл. - 260 случаев (27 выздоровели), в том числе 30 новых;
  • Запорожская обл. - 163 случая (25 выздоровели), в том числе 7 новых;
  • Ивано-Франковская обл. - 684 случая (27 выздоровели), в том числе 40 новых;
  • г.Киев - 1122 случая (53 выздоровели), в том числе 63 новых;
  • Киевская обл. - 505 случаев (38 выздоровели), в том числе 54 новых;
  • Кировоградская обл. - 283 случая (35 выздоровели), в том числе 25 новых;
  • Львовская обл. - 298 случаев (39 выздоровели), в том числе 16 новых;
  • Луганская обл. - 27 случаев (3 выздоровели), новых случаев заражения за сутки не выявлено;
  • Николаевская обл. - 103 случая, в том числе 4 новых;
  • Одесская обл. - 169 случаев (8 выздоровели), в том числе 8 новых;
  • Полтавская обл. - 161 случай (12 выздоровели), новых случаев заражения за сутки не выявлено;
  • Ривненская обл. - 437 случаев (39 выздоровели), в том числе 41 новый;
  • Сумская обл. - 90 случаев (34 выздоровели), в том числе 1 новый;
  • Тернопольская обл. - 532 случая (45 выздоровели), в том числе 33 новых;
  • Харьковская обл. - 118 случаев (12 выздоровели), в том числе 17 новых;
  • Херсонская обл. - 77 случаев (11 выздоровели), новых случаев заражения за сутки не выявлено;
  • Хмельницкая обл. - 65 случаев (7 выздоровели), в том числе 4 новых;
  • Черкасская обл. - 234 случая (36 выздоровели), в том числе 14 новых;
  • Черновицкая обл. - 1199 случаев (45 выздоровели), в том числе 59 новых;
  • Черниговская обл. - 19 случаев (3 выздоровели), в том числе 2 новых;

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 24 апреля в Центр поступило 1460 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020г поступило 22518 сообщений о подозрении на COVID-19.

По данным ЦОЗ, на амбулаторном лечении по состоянию на утро пятницы находятся 5158 пациентов, из них 394 ребенка и 1214 медработников. Всего госпитализированы 2489 человек, из них 109 детей и 244 медикп. На аппарате искусственной вентиляции легких находится 103 человека, в том числе один ребенок.

В общем, из 601 выздоровевшего человека, 109 медики, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

По состоянию на утро 23 апреля в Украине было подтверждено рекордное количество как случаев заболевания Covid-19 – 578. 22 апреля сообщалось о 467 случаях заболевания за предшествовавшие сутки, 21 апреля – 415, 20 апреля – 261, 19 апреля – 343, 18 апреля – 444, 17 апреля – 501, 16 апреля – 397, 15 апреля – 392, 14 апреля – 270, 13 апреля – 325, 12 апреля – 266, 11 апреля – 308, на утро 10 апреля – 311. При этом с 11 апреля количество выздоровевших превышает количество умерших от Covid-19 и разрыв продолжает увеличиваться.

Напомним, что количество заболевших COVID-19 в мире превысило 2.7 млн. Больше всего заразившихся и погибших в США.

Кабинет министров Украины решил продлить карантин в связи с коронавирусом до 11 мая. Выход из карантина будет происходить в пять этапов, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

Как сообщалось, во Всемирной организации здравоохранения считают, что борьба с коронавирусом COVID-19 и его распространением во всем мире затянется надолго. А потому, чтобы избежать повторных возгораний, выходить с карантина нужно взвешенно и постепенно.

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