В Украине выявили 477 новых случаев заболевания коронавирусом

7 тысяч 647 случаев заболевания Covid-19 зафиксировано в Украине по состоянию на утро пятницы, 24 апреля, при этом из ранее заболевших количество выздоровевших достигло 601, а скончавшихся - 193, сообщает Центр общественного здоровья (ЦОЗ) Министерства здравоохранения Украины.
"В течение 23 апреля получено 477 сообщений о новых подтвержденных случаях ... В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 193 человека, из них 99 мужчин и 94 женщины. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (85%)", - сообщается на странице ЦОЗ в Facebook в пятницу утром.
Ранее сообщалось, что по состоянию на 9:00 23 апреля в Украине было7 тысяч 170 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, количество выздоровевших пациентов (504) превышало количество летальных случаев (187). Таким образом, за минувшие сутки количество летальных случаев возросло на 6, количество случаев выздоровления - на 97.
Всего в Украине коронавирусная болезнь обнаружена:
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 24 апреля в Центр поступило 1460 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020г поступило 22518 сообщений о подозрении на COVID-19.
По данным ЦОЗ, на амбулаторном лечении по состоянию на утро пятницы находятся 5158 пациентов, из них 394 ребенка и 1214 медработников. Всего госпитализированы 2489 человек, из них 109 детей и 244 медикп. На аппарате искусственной вентиляции легких находится 103 человека, в том числе один ребенок.
В общем, из 601 выздоровевшего человека, 109 медики, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
По состоянию на утро 23 апреля в Украине было подтверждено рекордное количество как случаев заболевания Covid-19 – 578. 22 апреля сообщалось о 467 случаях заболевания за предшествовавшие сутки, 21 апреля – 415, 20 апреля – 261, 19 апреля – 343, 18 апреля – 444, 17 апреля – 501, 16 апреля – 397, 15 апреля – 392, 14 апреля – 270, 13 апреля – 325, 12 апреля – 266, 11 апреля – 308, на утро 10 апреля – 311. При этом с 11 апреля количество выздоровевших превышает количество умерших от Covid-19 и разрыв продолжает увеличиваться.
Напомним, что количество заболевших COVID-19 в мире превысило 2.7 млн. Больше всего заразившихся и погибших в США.
Кабинет министров Украины решил продлить карантин в связи с коронавирусом до 11 мая. Выход из карантина будет происходить в пять этапов, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.
Как сообщалось, во Всемирной организации здравоохранения считают, что борьба с коронавирусом COVID-19 и его распространением во всем мире затянется надолго. А потому, чтобы избежать повторных возгораний, выходить с карантина нужно взвешенно и постепенно.
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