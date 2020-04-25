В Беларуси начали использовать донорскую плазму для лечения COVID-19

Донорской плазмой вылечили уже шесть пациентов с тяжелой формой коронавируса.

Правительство Беларуси сообщило о шести случаях успешного излечения тяжелой формы коронавируса при переливании им донорской плазмы от перенесших Covid-19.

"У нас есть небольшая, но положительная практика. Девяти пациентам (с коронавирусом - ред.) мы ввели плазму выздоровевших людей, и шесть из них действительно пошли на поправку", - заявил вице-премьер Игорь Петришенко, которого цитирует пресс-служба правительства в субботу.

В пятницу Петришенко посещал РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий, где находятся пациенты, у которых заболевание коронавирусом протекает в тяжелой форме.

"Антитела против вируса, которые образовались в крови доноров в результате перенесенной инфекции, помогают справляться с заболеванием другим пациентам, у которых болезнь протекает в тяжелой и среднетяжелой форме", - говорится в сообщении пресс-службы.

Президент Беларуси Александр Лукашенко 23 апреля на совещании с правительством заявил, что люди, которые переболели коронавирусом, могут помочь в лечении других.

В сообщении отмечается, что в Беларуси выздоровели 1120 пациентов после перенесенного COVID-19. "Многие из них являются потенциальными донорами плазмы и могут оказать содействие в скорейшем выздоровлении тех пациентов, которые в ней нуждаются", - уверен вице-премьер.