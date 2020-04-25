Скачать
Суббота, 25.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Статус безработного через портал "Дия": В Украине запустят экспериментальный проект
Статус безработного через портал "Дия": В Украине запустят экспериментальный проект
Точное попадание: ракета "Ольха-М" успешно прошла испытания (Фото)
Точное попадание: ракета "Ольха-М" успешно прошла испытания (Фото)
Барселона может отказаться доигрывать чемпионат
Барселона может отказаться доигрывать чемпионат
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 26 апреля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 26 апреля

COVID-19: В Подольске больше инфицированных, чем в Одессе

COVID-19: В Подольске больше инфицированных, чем в Одессе
17:53 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: twitter

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса в Подольске медики зафиксировали больше случаев заражения COVID-19, чем в Одессе.

Специалисты вирусологической лаборатории Минздрава в Одессе зарегистрировали в городе Подольск Одесской области больше больных COVID-19, чем в Одессе.

Жителей области призвали соблюдать карантинные требования и "разорвать цепь новых заражений", заявил председатель облгосадминистрации Максим Куцый в Facebook. 

"Тревожный сигнал из Подольска. Количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Подольске превысило их количество в Одессе. По состоянию на 25 апреля в Подольске зафиксировано 56 случаев (35 госпитализированы, в том числе 10 медработников). А в Одессе - 52 случая (30 госпитализированы). В Беляевском районе - 26 случаев (20 человек госпитализированы)", - подчеркнул Куцый.

Covid-19: В Запорожье в одном из общежитий выявлены 11 зараженных

По его словам, в целом в Одесской области лабораторно подтверждено 183 случая заболевания коронавирусом.

"Очень важно не допустить новых вспышек в других районах Одесской области и преодолеть имеющиеся. Поэтому я призываю всех соблюдать санитарные правила и не выходить на улицу без крайней необходимости. Мы должны разорвать цепь новых заражений", - подчеркнул глава ОГА.

Как сообщалось, в райцентре Подольск из-за вспышки CОVID-19 введен 22 апреля комплекс дополнительных противоэпидемических мероприятий. В частности, под запретом оказались проезд транзитного транспорта и работа всех субъектов хозяйствования, кроме торговли продуктами питания, топливом, лекарствами; также приостановлен амбулаторный прием больных. Жителям рекомендовано минимизировать пребывание в общественных местах.

ВОЗ: Выздоровление от коронавируса не гарантирует иммунитета

Подольскую городскую больницу тоже закрыли на двухнедельный карантин, охрану ее по периметру осуществляют нацгвардийцы и полицейские. В городе провели 273 забора биологического материала на ПЦР-тестирование как медицинских работников, так и лиц, обратившихся за помощью.

По данным ОГА, среди лабораторно подтвержденных 56 случаев заболевания COVID-19 по городу 35 положительных результатов зафиксировано именно в этом медучреждении. Это касается и пациентов, и врачей, и медсестер городской больницы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Одесса, Коронавирус, Подольск, Крантин.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Красивые поздравления с Днем дочери: стихи, проза, открытки
02 Причины появления прыщей на лице и теле
03 День дочери 2020: история и особенности праздника
04 Натуральные средства, которые помогут улучшить кровообращение
05 Маникюр 2020: красивые идеи дизайна на миндальную форму ноготков (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
ВОЗ: Выздоровление от коронавируса не гарантирует иммунитета
ВОЗ: Выздоровление от коронавируса не гарантирует иммунитета
Украинцев предупредили о похолодании
Украинцев предупредили о похолодании
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 25 апреля
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 25 апреля
Xiaomi готовит новую версию смарт-часов Watch Color
Xiaomi готовит новую версию смарт-часов Watch Color
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь