COVID-19: В Подольске больше инфицированных, чем в Одессе

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса в Подольске медики зафиксировали больше случаев заражения COVID-19, чем в Одессе.

Специалисты вирусологической лаборатории Минздрава в Одессе зарегистрировали в городе Подольск Одесской области больше больных COVID-19, чем в Одессе.

Жителей области призвали соблюдать карантинные требования и "разорвать цепь новых заражений", заявил председатель облгосадминистрации Максим Куцый в Facebook.

"Тревожный сигнал из Подольска. Количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Подольске превысило их количество в Одессе. По состоянию на 25 апреля в Подольске зафиксировано 56 случаев (35 госпитализированы, в том числе 10 медработников). А в Одессе - 52 случая (30 госпитализированы). В Беляевском районе - 26 случаев (20 человек госпитализированы)", - подчеркнул Куцый.

По его словам, в целом в Одесской области лабораторно подтверждено 183 случая заболевания коронавирусом.

"Очень важно не допустить новых вспышек в других районах Одесской области и преодолеть имеющиеся. Поэтому я призываю всех соблюдать санитарные правила и не выходить на улицу без крайней необходимости. Мы должны разорвать цепь новых заражений", - подчеркнул глава ОГА.

Как сообщалось, в райцентре Подольск из-за вспышки CОVID-19 введен 22 апреля комплекс дополнительных противоэпидемических мероприятий. В частности, под запретом оказались проезд транзитного транспорта и работа всех субъектов хозяйствования, кроме торговли продуктами питания, топливом, лекарствами; также приостановлен амбулаторный прием больных. Жителям рекомендовано минимизировать пребывание в общественных местах.

Подольскую городскую больницу тоже закрыли на двухнедельный карантин, охрану ее по периметру осуществляют нацгвардийцы и полицейские. В городе провели 273 забора биологического материала на ПЦР-тестирование как медицинских работников, так и лиц, обратившихся за помощью.

По данным ОГА, среди лабораторно подтвержденных 56 случаев заболевания COVID-19 по городу 35 положительных результатов зафиксировано именно в этом медучреждении. Это касается и пациентов, и врачей, и медсестер городской больницы.