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COVID-19 в столице: умер еще один киевлян

COVID-19 в столице: умер еще один киевлян
12:29 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:В столице продолжает расти число инфицированных коронавирусом.

Количество киевлян, у которых за прошедшие сутки лабораторно подтвердили заболевания Covid-19 , увеличилось еще на 37 человек. Один случай – летальный.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Количество киевлян, у которых за прошедшие сутки лабораторно подтвердили заболевания коронавирус, увеличилось еще на 37 человек. Четверо из них - медики. Один случай за минувшие сутки - к сожалению, летальный. Всего в столице уже 1159 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - написал он на своей странице в социальной сети Facebook.

Мэр сообщил, что заболели: 22 женщины в возрасте от 26 до 79 лет. И одна девушка до 17 лет. 11 мужчин от 18 до 82 лет. И трое мальчиков в возрасте до 17 лет.

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Трех пациентов госпитализировали в столичные больницы. Другие лечатся на самоизоляции, под контролем медиков. Выздоровели за сутки 7 киевлян. Всего излечились 60 человек.

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Все по теме:

Виталий Кличко, Киев, КГГА, Вирус, Карантин, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.
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