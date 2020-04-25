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Суббота, 25.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
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COVID-19 боится солнечного света, тепла и влаги: ученые рассказали, когда пандемия пойдет на спад

COVID-19 боится солнечного света, тепла и влаги: ученые рассказали, когда пандемия пойдет на спад
15:20 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: unsplash.com

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса в США два ученых дали прогнозы, когда пандемия пойдет на спад.

Новый коронавирус очень сильно теряет свои свойства под воздействием солнечного света, тепла и влаги. Об этом говорится в данных американских ученых, исследования которых представили в Белом доме, передает ТСН со ссылкой на The Washington Post.

Результаты исследования, которые объяснял исполняющий обязанности секретаря по науке и технологиям Департамента по внутренней безопасности США Уильям Брайан, подтверждают ряд гипотез ученых со всего мира, что коронавирус, как и другие вирусы, очень уязвим к солнечному свету и теплу. 

В лабораторных условиях повышение тепла, влажности, а также появление солнечного света сильно сокращали период полураспада частей вируса.

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"Итак, если мы посмотрим на 18-часовой период полураспада, то, что вы в основном говорите, это то, что каждые 18 часов жизни вирус уменьшается вдвое. Поэтому если вы начнете с тысячи частиц вируса, то через 18 часов он снизится до 500, через 18 часов после этого снизится до 250, и так далее, и так далее", - пояснил Брайан.

Однако этот процесс можно снизить с 18 часов до почти 1,5 минуты, если постепенно повышать температуру, влажность, а также добавить ультрафиолет, который приходит с солнечным светом.

"В условиях, которые мы тестировали на сегодня, вирус в каплях слюны лучше всего выживает в закрытых и сухих условиях. ... Вирус скорее всего умирает при наличии прямых солнечных лучей... Повышение температуры и влажности в потенциально загрязненных помещениях снижает стабильность вируса. И может потребоваться дополнительная забота о сухих средах, не подверженных влиянию солнечного света", - отметил он.

По словам Брайана, исследования проводились в лабораторных и контролируемых условиях. Условный вирус на поверхностях детской площадки, которая подвергается прямому воздействию солнечных лучей, быстро умрет, но в тени может жить чуть дольше.

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"Для нас было бы безответственно сказать, что лето убьет вирус", - сказал Брайан.

В то же время, если во время летних месяцев распространение коронавируса действительно будет спадать, это поможет чиновникам во всем мире начать смягчать карантин и победить болезнь.

В этом контексте напомним, что украинские синоптики прогнозируют существенное потепление и дожди с ливнями и грозами в конце апреля, однако май может быть почти без осадков. А вот лето в Украине будет с градом, шквалами и жарой: самым жарким месяцем будет июль, в июне стоит ждать различных стихий, а август будет засушливым.

Ранее сообщили, что коронавирус может заражать через водянистую влагу камер глаза больных. Итальянские исследователи обнаружили, что глаза могут быть как источником вируса, так и источником его распространения.

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Как сообщалось, в мире зарегистрировали уже 2 млн 790 тыс. 986 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом. Больше всего больных зафиксировано в США - 890 тыс. 524, Испании - 219 тыс. 764, Италии - 192 тыс. 994, Франции - 159 тыс. 495, Германии - 154 тыс. 545, Великобритании - 144 тыс. 635, Турции - 104 тыс. 112.

В то же время 781 тыс. 382 пациента удалось вылечить. Умерли от COVID-19195 тыс. 920 человек. Всего в США уже 4 млн 692 тыс. 797 протестированных на коронавирус граждан.

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Пандемия, Спад, Коронавирус.
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