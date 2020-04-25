COVID-19 на Херсонщине: пожилая женщина смогла побороть недуг

На Херсонщине выздоровела 80-летняя женщина, которая болела COVID-19.
Об этом в Facebook сообщил глава Херсонской ОГА Юрий Гусев.
"Среди тех, кто вылечился, – 80-летняя женщина из Херсона, за состояние которой волновалось много херсонцев", - отметил Гусев.
Председатель ОГА сообщил, что сейчас в области полностью выздоровели от COVID-19 уже 14 человек.
По состоянию на 24 апреля в Херсонской области 79 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса. Зафиксирован один летальный случай.
По данным Министерства здравоохранения, в Украине по состоянию на утро 25 апреля зарегистрировано 8125 случаев COVID-19, из них за сутки - 478.