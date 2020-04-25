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COVID-19 на Херсонщине: пожилая женщина смогла побороть недуг

COVID-19 на Херсонщине: пожилая женщина смогла побороть недуг
10:43 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:80-летную жительницу Херсона смогли вылечить от коронавирусного заболевания.

На Херсонщине выздоровела 80-летняя женщина, которая болела COVID-19.

Об этом в Facebook сообщил глава Херсонской ОГА Юрий Гусев.

"Среди тех, кто вылечился, – 80-летняя женщина из Херсона, за состояние которой волновалось много херсонцев", - отметил Гусев.

Председатель ОГА сообщил, что сейчас в области полностью выздоровели от COVID-19 уже 14 человек.

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По состоянию на 24 апреля в Херсонской области 79 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса. Зафиксирован один летальный случай.

По данным Министерства здравоохранения, в Украине по состоянию на утро 25 апреля зарегистрировано 8125 случаев COVID-19, из них за сутки - 478.

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Все по теме:

Херсонская область, Вирус, Карантин, Пандемия, Коронавирус, Covid-19, Херсонаская ОГА.
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