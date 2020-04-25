МОН: Проведение выпускных зависит от того, когда закончится карантин

Новости Украины:В МОН рассказали, от чего зависит проведение выпускных для школьников.

Проведение праздников для выпускников школ зависит от того, когда закончится карантин, связанный с пандемией коронавируса.

Об этом в интервью Радио Свобода сказала исполняющая обязанности главы Министерства образования и науки Любомира Мандзий. "Это (вопрос выпускных – ред.) зависит от того, когда закончится карантин.

Самое важное – это обеспечить безопасность жизни здоровья людей, граждан, выпускников, учителей, родителей", – говорит она.

Мандзий указала на то, что Министерство образования и науки в своем рекомендательном письме советовало учебным заведениям отказаться от массовых мероприятий. "Пока у нас карантин, мы ни о каких массовых мероприятиях, связанных с праздником последнего звонка или проведением выпускного, пока говорить не можем", – подытожила она.

Как сообщалось, 12 марта в Украине начался карантин в учебных заведениях из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции и чтобы не допустить ее распространения.