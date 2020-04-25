Бокс во время пандемии: бойцы в масках провели дуэль взглядов (Видео)

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13:21 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:В Южной Америке пройдет первый почти за два месяца вечер бокса.

В Никарагуа накануне первого за почти два месяца вечера бокса, который состоится в ночь с 25 на 26 апреля, прошла церемония взвешивания участников.

В главном событии на ринге сойдутся боксеры второго полулегкого веса - Робин Самора (15-7, 8 КО) и Рамиро Бланко (18-7-3, 10 КО). Это будет реванш – прошлой осенью Самора выиграл техническим нокаутом во втором раунде.

Во время церемонии взвешивания на открытой площадке боксеры и организаторы были в масках.

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Планируется, что шоу пройдет со зрителями, которых рассадят в метре друг от друга, всем им на входе будут измерять температуру, а также продезинфицируют руки и подошвы обуви спиртом.

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Бокс, Видео, Никарагуа, Новости бокса.
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