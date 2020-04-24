Джеймс Али Башир: Кличко должен вернуться, он снова станет чемпионом мира

Новости спорта:Экс-тренер украинца верит в его победное возвращение на ринг.

Тренер украинского тяжеловеса Владислава Сиренко (13-0, 12 КО) Джеймс Али Башир признался, что ждет возвращения своего бывшего подопечного Владимира Кличко в большой бокс. В интервью Instagram-каналу Luckypunch.net американец поделился своим прогнозом на возможный реванш Кличко-младшего против действующего чемпиона WBC Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО).

"Каждый раз, когда встречаю Владимира Кличко, спрашиваю его, когда он вернётся в бокс. Он должен вернуться, он снова станет чемпионом мира.

Уверен, если Кличко вернётся и ему сделают реванш с Фьюри, он его побьет".

Ранее Джошуа назвал победу над Кличко лучшим моментом в своей карьере.