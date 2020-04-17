Джошуа назвал победу над Кличко лучшим моментом в своей карьере

Новости спорта:Энтони Джошуа вспомнил свой поединок с Владимиром Кличко, который состоялся в 2017 году.

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа назвал самый значимый бой в своей карьере.

"Самым лучшим моментом была победа над Владимиром Кличко. Это, наверное, главный бой в моей карьере. Еще я был очень рад, когда победил Диллиана Уайта. Понимаете, для меня очень важен бой двух британцев", - приводит слова Джошуа Sky Sports.

Напомним, бой Владимира Кличко и Энтони Джошуа прошел 29 апреля 2017 года в Лондоне и закончился досрочной победой британца.

Ранее легендарный украинец назвал Джошуа своим другом.