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Ломаченко: Думаю, у нас сложный дивизион

Ломаченко: Думаю, у нас сложный дивизион
18:45 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Василий Ломаченко высказался о потенциальном поединке против Джервонты Дэвиса.

Чемпион мира в легком весе по версиям WBA Super, WBO и WBC Василий Ломаченко уверен, что в ближайшее время не сможет встретиться с обладателем титула WBA Джервонтой Дэвисом. При этом украинец отметил, что и без американца дивизион стал интересным.

"В данный момент я не думаю, что бой состоится. Может быть, он сам и хочет поединка, но его промоутеры не позволят. Хотя, наш вес сейчас очень интересный и без Дэвиса. Появляется много перспективных ребят, при чем, сильные не только чемпионы, но и те, кто находятся в рейтингах ниже. Думаю, у нас сложный дивизион", - цитирует Ломаченко BoxingScene.

Напомним, что 30 мая Ломаченко должен был провести бой против Теофимо Лопеса, однако его перенесли из-за пандемии коронавируса. ПО словам промоутера, бой может пройти осенью.

Ранее Ломаченко победил Мейвезера в виртуальном бою.

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Бокс, Видео, Новости бокса, Василий Ломаченко, Джервонта Дэвис.
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