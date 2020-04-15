Ломаченко победил Мейвезера в виртуальном бою (Видео)

Новости спорта:Виртуальный поединок длился три раунда.

Чемпион мира по боксу по версиям WBA, WBO и WBC в легком весе украинский боксер Василий Ломаченко победил 42-летнего Флойда Мейвезера в виртуальном поединке.

Поединок длился три раунда. Об этом сообщает XSPORT.

"Всемирная боксерская суперсерия (WBSS) провела турнир легенд в супертяжелом весе, а промоутер Matchroom Boxing Эдди Хирн задумывается над созданием собственного боксерского симулятора. И вот, в период, когда виртуальный бокс (временно) вышел на первый план, один из фанатов устроил встречу Василий Ломаченко - Флойд Мейвезер. Украинец совсем недавно заявлял о желании провести этот бой и вот получил ответ", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, самый богатый боксер мира 42-летний Флойд Мейвезер за последние 10 лет зарабатывал почти 500 000 долларов за каждый свой меткий удар. Свой последний поединок Мейвезер провел еще в августе 2017 года, когда победил техническим нокаутом в десятом раунде бывшего чемпиона UFC в двух дивизионах ирландского бойца Конора Макгрегора.