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Уайлдер не считает Фьюри чемпионом

Уайлдер не считает Фьюри чемпионом
19:14 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Деонтей Уайлдер ждет следующего боя с Тайсоном Фьюри.

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер заявил, что не считает чемпионом Тайсона Фьюри, который отобрал у него титул.

Американец все еще не может поверить в свое поражение и оправдывается тем, что в тот день был похож на зомби.

"Я не считаю Фьюри чемпионом. Я не могу дать ем этот статус, потому что впереди еще один бой. Что касается моего поражения, то все, кто меня знает, понимают, что в тот день я не был Деонтеем Уайлдером. Я был как зомби.

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Я до сих пор переживаю это событие и не могу в него поверить. Со мной было что-то не так. Я хочу третьего боя. Во мне еще остался огонь, будет финальная битва", - цитирует Уайлдера Sky Sports.

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Тайсон Фьюри, Бокс, Деонтей Уайлдер, Новости бокса.
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