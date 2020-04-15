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Промоутер Ломаченко планирует проведение боксерского шоу во Флориде

Промоутер Ломаченко планирует проведение боксерского шоу во Флориде
17:09 Сегодня Телеграф allboxing.ru

Новости спорта:Боб Арум планирует обсудить возможность проведения боксерских шоу во Флориде с WWE, но ориентируется при этом на июнь.

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум изучает вопрос с возможным проведением вечеров бокса во Флориде, используя возможности лиги реслинга WWE, которую губернатор штата Рон ДеСантис считает «основным бизнесом» для штата. Во вторник ДеСантис выпустил меморандум, которым разрешил WWE организовывать прямые трансляции шоу со своей тренировочной базы в Орландо, а также из университета Фулл Сейл в городе Винтер-парк без присутствия зрителей.

"Я думаю, нам необходимо поддержать спорт и развлечения, — сказал губернатор. — Я понимаю, что мы не можем собирать зрителей. Но если Наскар проведет гонку без зрителей и будет ее транслировать, это будет хорошо. Да, не будет толпы зрителей, но это будет на телевидении, думаю, люди соскучились по новому контенту. Не было ничего нового с середины марта, уже середина апреля, и если людям сказано сидеть дома, это несомненно поможет разнообразить домашний досуг".

Арум планирует обсудить возможность проведения боксерских шоу во Флориде с WWE, но ориентируется при этом на июнь.

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"Это очень и очень интересно, и мы планируем держать с ними связь. Есть возможность использовать их залы для шоу без зрителей, — цитирует Арума ESPN. — Мы хорошо знакомы с Винсом Макмэном. Посмотрим, но мы все равно не планируем делать что-то до июня".

Даже для проведения вечеров бокса без присутствия зрителей нужно решить вопрос с тестированием на коронавирус, отметил Арум.

"Все сводится к одному — адекватному тестированию, — сказал промоутер. — Нельзя позволить спортсменам соревноваться друг против друга с участием рефери, судей, операторов, не обеспечив безопасность, и единственный способ ее обеспечить — это тестирование".

Для больших боев присутствие зрителей на трибунах является ключевым экономическим фактором, который промоутеры не могут игнорировать.

"Эти бои либо будут отложены до того момента, когда можно будет пускать зрителей, либо, если боксеры проявят нетерпение, им придется пойти на корректировку своих гонораров, потому что зрители — это важная доля доходов от мероприятия, — отметил Арум. — Например, на бой Фьюри-Уайлдер было продано билетов почти на 17 млн долларов. Чем это заменить? Если нечем, то кто-то получит меньше".

"Я всерьез рассчитываю на то, что мы будем проводить вечера бокса со зрителями в четвертом квартале этого года. Уверен ли я в этом? Нет, но таков мой прогноз", — сказал промоутер.

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Бокс, Боб Арум, Новости бокса, Коронавирус.
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