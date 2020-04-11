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Владимир Кличко вспомнил переломный момент в своей карьере

Владимир Кличко вспомнил переломный момент в своей карьере
12:44 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Instagram

Новости спорта:Украинец считает, что поражения всегда делают сильнее.

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко считает, что поражение в бою против Лэймона Броюстера в апреле 2004 года кардинально изменило его карьеру и стало катализатором его легендарного доминирования в хэвивейте.

"Когда я рухнул на канвас со ставшим тогда чемпионом Брюстером, для меня все изменилось. Меня называли «ходячим мертвецом», «сломленным человеком» и так далее.

Но вопреки словам скептиков, я разжег пламя, которое привело меня к званию самого доминирующего чемпиона мира в истории супертяжелого дивизиона".

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Кличко проиграл Брюстеру техническим нокаутом в пятом раунде, хотя до этого доминировал и даже отправлял соперника в нокдаун. В 2007 году Кличко победил Брюстера в реванше.

Сейчас о реванше с Кличко мечтает Александр Поветкин (34-2-1, 24 КО), который проиграл украинцу в октябре 2013 года. Сам Владимир сознался, что каждый день даже после завершения карьеры находит для себя новые вызовы.

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Все по теме:

Владимир Кличко, Бокс, Новости бокса, Лэймон Броюстер.
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