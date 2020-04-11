Лопес назвал главный недостаток Ломаченко

Новости спорта:Теофимо Лопес ожидает поединка с Ломаченко осенью этого года.

Чемпион мира по версии IBF в легком весе Теофимо Лопес (15-0, 12 KO) в очередной раз смело высказался о своем сопернике, обладающим титулами WBA, WBO и WBC Василии Ломаченко (14-1, 10 KO).

Поединок боксеров должен был состояться 30 мая, однако был перенесен из-за пандемии коронавируса.

Американец рассчитывает, что встретится с Ломаченко осенью и снова высказал уверенность в своей победе над украинцем.

"Я думаю, что наш поединок состоится осенью этого года. Все, что изменится - это только время года. Как только вернется бокс, мы сделаем этот бой. Он состоится, но в другую дату.

У Ломаченко есть эго. Он самоуверенный с*кин сын, я ржу над ним. Это и делает наш поединок таким интересным. Я могу вас заверить, что буду наслаждаться моментом, когда отправлю его в нокаут.

Это ситуация, в которой либо ты должен убить, либо убьют тебя. Мы устроим с ним битву и посмотрим, кто в итоге будет чемпионом. Я буду рад, если он попытается затащить меня в глубокие воды. Он не первый, кто постарается это сделать. Если в этом заключается его стратегия, это отлично. Я знаю, как плавать в этих глубоких водах", - цитирует Лопеса boxingnews24.com.